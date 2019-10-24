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Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
16:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Лучшим фильмом для просмотра "король ужасов" считает ремейк знаменитого хоррора 1988 года "Детские игры".

Американский писатель Стивен Кинг порекомендовал, что можно посмотреть и почитать на Хэллоуин. Как сообщает Entertainment Weekly, "король ужасов" назвал фильм, сериал и книгу, наиболее подходящие для этого праздника.

В частности, лучшим фильмом для этого повода мэтр считает ремейк знаменитого хоррора 1988 года "Детские игры" о кукле Чаки, который вышел в этом году. Кинг высоко оценил мастерство Марка Хэмилла ("Звездные войны"), который озвучил куклу. Писатель также отдал должное сценарию киноленты.

"Марк Хэмилл дал голос Чаки, за что я и полюбил этот фильм. Я смеялся и плакал над многими сценами. Все создатели проделали огромную работу. Благодаря грамотному сценарию картина получилась совершенно адской. Например, там есть такая сцена: Чаки роняет лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, по мне, это смешно и страшно одновременно", - рассказал Кинг.

Среди сериалов, Кинг посоветовал посмотреть французский хоррор "Марианна" от Netflix, рассказывающий о писательнице, чей книжный персонаж воплотился в реальной жизни.

"Он очень-очень страшный. В нем есть что-то от "Очень странных дел" - эта атмосфера, и даже немного моего почерка", - сказал Кинг.

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А наиболее подходящей для Хэллоуина книгой автор выбрал "Девятый дом" Ли Бардуго. Кинг сравнил это произведение с "Гарри Поттером", но подчеркнул, что роман рассчитан на взрослое поколение.

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Литература, Фильм, Рекомендации, Стивен Кинг, Хэллоуин, Что посмотреть, Что почитать.
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