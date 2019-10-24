Десятка известных личностей, заключивших кровосмесительные браки (Фото)

1 Сегодня известно, что это чревато рецессивными генами, приводящими к ряду тяжелых заболеваний, таких как гемофилия, а также которые с большой вероятностью могут стать доминирующими генами в семье, практикующей инбридинг. Можно было бы подумать, что известные и образованные люди никогда бы не допустили подобного, но как бы не так! Герберт Уэллс Один из титанов современной научной фантастики, Герберт Джордж Уэллс, подаривший миру такие произведения, как "Машина времени" и "Война миров", в 1891 году был всего лишь обычным учителем естественных наук. В 25 лет его беспокоили проблемы со здоровьем и финансовые проблемы. Подобное положение дел только усугубилось, когда он женился в 25 лет на своей 16-летней двоюродной сестре Изабель Мэри Уэллс. В 1894 году они разошлись (согласно информации различных источников, по обоюдному согласию или с настояния Герберта), и в том же году Уэллс женился на Эми Роббинс, одной из своих бывших учениц. На протяжении всего своего брака Уэллс был не просто сторонником движения за свободную любовь: он практиковал ее. Среди его любовниц были даже уважаемые писательницы того времени, такие как Вайолет Хант. Это доставило Уэллсу немало неприятностей. Его коллега Хьюберт Блэнд избил писателя за роман с его дочерью Розамундой, и какое-то время Пембер Ривз преследовал Уэллса, намереваясь застрелить писателя по той же причине. Сам Уэллс ничего не отрицал, говоря о себе: "Я очень аморальный человек. Я охотился на людей, которые меня любят". Возможно, не удивительно, что кто-то с таким настроем женился на двоюродной сестре.

2 Клавдий Клавдий считается одним из самых мудрых (или, по крайней мере, более образованных) императоров Древнего Рима. В свое время римский император полностью покорил Британию и расширил границы государства в Северной Африке, при этом находя время для написания почти 28 книг по истории на греческом языке (особенно по истории этрусков). Никто не мог даже подумать, что император женится на родственнице, причем какой... учитывая, что он стал императором только после того, как был убит Калигула, а также то, что многочисленные сенаторы и солдаты пытались убить его в первые годы правления. Этот третий брак Клавдия, с племянницей Агриппиной Младшей (сестрой Калигулы) фактически положил конец его правлению. С самого начала Агриппина была честолюбива и убеждала императора назвать своего сына его преемником, несмотря на то, что Клавдий был достаточно молод на тот момент. Также Агриппина отравила грибами своего дядю / мужа, когда ее сыну (ставшему императором) Нерону исполнилось 16 лет. Тот факт, что она была регентом, пока Нерон не стал достаточно взрослым, чтобы занять трон, был очень вероятным мотивом. Правда, Клавдию следовало ожидать подобного, учитывая, что Агриппину также подозревали в отравлении ее предыдущего мужа Пассиена Криспа.

3 Альберт Эйнштейн В основном этого пионера в области физики помнят благодаря его благодаря его работам, в частности "Общей теории относительности", которая произвела революцию в нашем понимании материи, времени и энергии. Наверняка, все видели изображения Эйнштейна с всклокоченными седыми волосами. Но в первые дни, когда ученый все еще работал над своими знаковыми теориями, он делал то, что казалось бы порочным даже по меркам прочих кровосмесительных браков. В 1903 году Эйнштейн женился на коллеге-профессоре физики Милеве Марич. На тот момент у них уже была внебрачная дочь, которая годилась годом ранее в результате романа, начавшегося в 1897 году. Тем не менее, к 1912 году Эйнштейн внезапно воспылал чувствами к своей двоюродной сестре Эльзе, о существовании которой он узнал незадолго до этого. В 1919 году Эйнштейн развелся со своей первой женой, хотя еще в 1917 году он уже переехал к Эльзе, которая жила со своими двумя дочерьми от брака, закончившегося разводом. И это далеко не все скандалы гениального физика. В 1918 году Эйнштейн всерьез размышлял не бросить ли Эльзу ради... ее дочери Илзе, которая работала у него секретарем.

4 Клеопатра Мало кто за всю историю человечества считался настолько романтическим персонажем, как Клеопатра. Наверняка, все слышали о ее страстных отношениях с Юлием Цезарем и Марком Антонием, в результате которых появилось четверо детей, что поставило под угрозу будущее Римской империи. И это даже не говоря о ее отношениях с Птолемеем XIII (причем эти отношения явно никто не захотел бы романтизировать). В 51 г. до н.э. Клеопатра вступила на престол после кончины своего отца, Птолемея XII. В то время ей было 18 лет, и она вышла замуж за своего брата Птолемея XIII, которому было всего 10 лет. Подобная договоренность не была бы такой уж необычной в то время: собственный отец Клеопатры был женат на своей сестре Трифаене в соответствии с традицией. Время восхождения на престол молодых брата и сестры не было удачным, поскольку в то время Египет переживал голод и экономические проблемы. Это способствовало тому факту, что Клеопатра и ее муж в конечном итоге развязали гражданскую войну, и когда Юлий Цезарь вмешался на стороне Клеопатры, он убил ее младшего брата в 47 г. до н.э., что положило конец одному из худших браков в истории человечества.

5 Эдгар Аллан По Готический автор ужасов и поэт, который стал родоначальником жанр "мистического детектива", также "отметился"на почве кровосмешения. Эдгар По женился на своей двоюродной сестре Вирджинии, когда ему было 27 лет, а ей было всего 13 лет. Он также жил с ней с семи лет. Разница в возрасте между ними была настолько велика, что Эдгар долгие годы подрабатывал частным репетитором своей жены. Было несколько попыток защитить этот брак. Некоторые утверждали, что пара подождала несколько лет, прежде чем официально оформить брак, а также, что они поженились только потому, что в противном случае у Эдгара не было бы никаких юридических оснований оставить Вирджинию "при себе" после того, как он узнал, что ее отправят к богатому родственнику после смерти ее матери. Каковы бы ни были истинные намерения, факт того, что писатель прожил с женой до ее смерти в возрасте 24 лет от туберкулеза, остается фактом.

6 Джеймс Уатт Этому шотландскому изобретателю-механику и геодезисту обычно приписывают изобретение парового двигателя, но это не совсем так. На самом деле он взял за основу паровую машину Ньюкомена, которой было уже более 50 лет, и усовершенствовал ее. Это дало значительный толчок промышленной революции. При этом мало кто знает о его семейной жизни, а именно о том, что в 1764 году он женился на двоюродной сестре Маргарет Миллер. О том, насколько удачно сложился их брак, в исторических документах сохранилось немного. Известно, что их брак длился девять лет (до смерти Маргарет), и что она родила шестерых детей. Уотта не было рядом с Маргарет в момент ее смерти, поскольку он в это время отчаянно искал работу по всей Британии. В 1776 году он женился на Энн МакГрегор, которая родила ему еще двоих детей.

7 Атауальпа До вторжения конкистадоров культурное отношение к кровосмесительным бракам в Центральной и Южной Америке сильно различалось. В империи ацтеков это считалось, по сути, тяжким преступлением, хотя в одном из местных основополагающих мифов их главный бог Кецалькоатль спьяну женился на сестре. Однако в империи инков императору практически требовалось жениться на члене семьи. Существовали две противоположные легенды, которые, как предполагалось, были источником Империи инков: Манко Капак женился на своей матери или же империя была основана четырьмя сестрами, женившимися на четырех братьях. Однако, подобные браки были верны только для правящего класса. Обычный человек в случае кровосмешения мог рассчитывать на то, что ему выколют глаза или казнят. Так случилось, что Атауальпа был женат на своей сестре, когда он был последним императором Империи Инков. Он вел гражданскую войну со своим братом Хуаскаром в течение пяти лет на тот момент, когда на побережье Перу высадились испанские конкистадоры под предводительством Франсиско Писарро. Услышав, что испанцы могут освободить его брата и посадить его на трон, Атауальпа приказал казнить Хуаскара. Именно эту казнь, так и кровосмесительный брак Атауальпы испанцы использовали в качестве оправдания казни императора.

8 Император Суйнин Эпоха правления династии Тан в VIII веке нашей эры была одним из золотых веков Китая и периодом, когда китайская культура оказала самое значительное влияние на Японию. Одним из результатов этого стали изменения в японских табу. В то время как в Китае кровосмесительные браки были неприемлемы с начала их истории, в Японии в течение столетий браки внутри императорских семей были обычным явлением. Среди них особенно выделялся 11-й император Суйнин, женившийся на своей кузине Сахохимэ в I веке нашей эры. Это было примечательно, потому что это лишь одна из немногих вещей, которые известны о нем, а из-за почти полного отсутствия другой достоверной информации о Суйнине привело к тому, что его окрестили "легендарным". Довольно необычно, что это было одним из немногих сохранившихся фактов о лидере нации, который правил в течение 99 лет.

9 Чарльз Дарвин Тот, кто совершил революцию в понимании биологии человечества с помощью своей интерпретации "Теории эволюции", женился на своей кузине, что удивительно иронично для некоторых людей. Однако для автора "Происхождения видов" свадьба на его двоюродной сестре Эмме Веджвуд в 1838 году была источником сожаления, в отличие от всех браков, описанных выше. У четы Дарвинов было 10 детей, и Чарльз прекрасно понимал, что такие браки могут вызвать проблемы со здоровьем. Трое его детей умерли от заразных болезней в детстве. Самой печально известной смертью стала смерть Чарльза Уоринга в 1858 году, поскольку Дарвин был вынужден пропустить первую публичную презентацию своей "Теории эволюции", чтобы присутствовать на похоронах. Даже о тех, кто дожил до взрослого возраста, Дарвин говорил, что их здоровье "ненадежное". Дарвин зашел так далеко, что обратился к британскому правительству с просьбой провести обследование женатых родственников и состояния здоровья их потомков, но его просьба была отклонена.