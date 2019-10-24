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Тина Кароль и Dan Balan споют дуэтом в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019"

Тина Кароль и Dan Balan споют дуэтом в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019"
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Collage

Новости шоу бизнеса:Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль решилась на необычное дуэтное выступление.

Артистка исполнит композицию в тандеме с зажигательным Dan Balan. Паре приписывали романтические отношения во время съемок "Голоса страны", поэтому их будущее появление на сцене привлекло внимание украинцев.

Как сообщают представители 1+1, Тина Кароль и Dan Balan появятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019". Артисты исполнят композицию "Дороги", которую молдавский певец написал специально для этого долгожданного дуэта.

На сайте телеканала уже появилось первое фото с закулисья проекта. В кадре видно, как Тина Кароль сидит рядом с Dan Balan во время репетиции. Кроме презентации новой песни, певцы впервые станцуют на паркете. Знаменитости уже готовят нежный и романтический вальс, который сможет покорить всех поклонников шоу. 

Известно, что 10 выпуск "Танцев со звездами 2019" пройдет в стиле мистического праздника Хэллоуин. Поэтому все участники шоу подготовят тематические постановки и необычные перевоплощения. Поэтому и Тина Кароль и Dan Balan не обойдут вниманием иностранных традиций и предстанут перед зрителями в особых костюмах. Артист появится в образе графа Дракулы, а вот наряд, который выбрала поп-дива, – пока остается секретом.

Также зрители "Танцев" смогут увидеть провокационное выступление MARUV, которая выйдет на паркет в сопровождении своего шоу-балета. Также певица получит особую роль в выпуске: она станет ведущей балкона и будет встречать участников сразу после их выступлений.

Почему были слухи о романе Тины Кароль и Dan Balan?

Певица Тина Кароль и ее молдавский коллега Dan Balan стали звездными тренерами вокального шоу "Голос страны-9". Для певца такой опыт был новым, поэтому он охотно общался с другими судьями проекта. Особое внимание во время выпусков он уделял роскошной Тине Кароль и отметился не одним романтическим поступком.

Ждем с нетерпением: анонс новой песни Тины Кароль (Фото)

Так, на так называемых "слепых прослушиваниях" Dan Balan, исполняя песню "Люби", галантно подошел к своей коллеге и пригласил ее к дуэту. Однако артистка деликатно отказала ему. Кроме этого, двое тренеров успели станцевать вместе, когда харизматичный певец хотел научить Тину Кароль выполнять гуцульские па. Но украинка ему дала лучший мастер-класс. Тина неоднократно получала комплименты от коллеги и роскошные цветы. Уже после окончания проекта, Dan Balan признался, что Тина Кароль – это лучшее, что было на шоу.

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Тина Кароль, Анонс, Новая песня, Украинская певица, Дан Балан, Голос страны 9, Танцы со звездами 2019.
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