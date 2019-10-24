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Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)

Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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Официальная встреча в Конгрессе США не стала исключением: Мелания Трамп показала трендовый штанинный костюм. Как известно, Мелания Трамп уделяет большое внимание социальным вопросам, среди которых – борьба с опиоидным кризисом. 23 октября первая леди получила возможность обсудить этот вопрос в Конгрессе США, который расположен на Капитолийском холме. Там жена президента присоединилась к круглому столу и обсудила с политиками насущные вопросы о принятии законов, которые помогут бороться с наркоманией в стране.

В своей речи Мелания Трамп отметила, что в течение 20 лет опиоидный кризис унес жизни более 400 тысяч американцев. Это угрожающие данные, поэтому первая леди США обратилась к политикам с просьбой сделать легкодоступной медицинскую помощь для наркозависимых людей. Кроме этого, Мелания Трамп отметила, что многие штаты объявили своеобразную войну против компаний, которые изготавливали и продавали опиоиды.

"Спасибо членам Конгресса, которые сегодня присоединились к обсуждению вопроса Support Act, подписанного в прошлом году к, на данный момент, крупнейшему законодательному акту об опиоидном кризисе. Ваши усилия в этой борьбе являются инструментальными, и мы продолжим работать над этим важным вопросом", – отметила Мелания Трамп.

 
 
 
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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

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Перед Конгрессом первая леди США появилась в стильном наряде, который прекрасно подходит для официальной встречи. Мелания выбрала классический костюм с зауженными брюками и черной приталенной кофтой. Образ она дополнила светлой сумкой, подобранной под цвет наряда, и обувью на каблуках. Волосы Мелания Трамп решил не собирать в хвост, отдав предпочтение идеальной укладке волос. Первая леди выглядела стильно и изящно, придерживаясь дресс-кода.

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США, Вашингтон, Знаменитости, Образ, Дональд Трамп, Первая леди США, Стильный наряд, Мелания Трамп.
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