Сегодня Кэти Перри - 35: лучшие хиты знаменитости

Популярная американская певица Кэти Перри празднует свой день рождения.
13 лет назад, в 2006 году неизвестная в то время девушка Кэти Перри, настоящее имя которой – Кейт Элизабет Хадсон, начала записывать свой альбом One of the Boys, который впоследствии привел ее к огромному успеху.
Кейт начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. К слову, семья певицы испытывала финансовые трудности. Иногда им приходилось жить на пособие, а иногда родители кормили детей едой, которую жертвовали прихожане.
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Back at it with @americanidol looking for...her Circa early 2000’s
Уже в 15 лет девушка поняла, что хочет связать жизнь с музыкой и через два года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься этим профессионально. Перри прошла краткий курс академического вокала в Музыкальной академии Санта-Барбары. Там ее пение услышали рок-музыканты Стив Томас и Дженнфиер Кнэпп, которые взяли ее под свое крыло и пригласили на собственную звукозаписывающую студию, где были записаны первые демо Кэти Перри. Они помогли ей в совершенстве овладеть гитарой и научиться писать песни.
В честь дня рождения звезды предлагаем вспомнить ее знаменитые песни.
Лучшие хиты Кэти Перри
Katy Perry – I Kissed A Girl
Katy Perry – Hot n Cold
Katy Perry – California Gurls
Katy Perry – E.T.
Katy Perry – Last Friday Night
Katy Perry – Dark Horse