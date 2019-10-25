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Сегодня Кэти Перри - 35: лучшие хиты знаменитости

Сегодня Кэти Перри - 35: лучшие хиты знаменитости
09:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сейчас Кэти Перри – одна из самых популярных поп-певиц, песни которой быстро становятся хитами.

Популярная американская певица Кэти Перри празднует свой день рождения.

13 лет назад, в 2006 году неизвестная в то время девушка Кэти Перри, настоящее имя которой – Кейт Элизабет Хадсон, начала записывать свой альбом One of the Boys, который впоследствии привел ее к огромному успеху.

Кейт начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. К слову, семья певицы испытывала финансовые трудности. Иногда им приходилось жить на пособие, а иногда родители кормили детей едой, которую жертвовали прихожане. 

 
 
 
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Back at it with @americanidol looking for...her Circa early 2000’s

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Уже в 15 лет девушка поняла, что хочет связать жизнь с музыкой и через два года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься этим профессионально. Перри прошла краткий курс академического вокала в Музыкальной академии Санта-Барбары. Там ее пение услышали рок-музыканты Стив Томас и Дженнфиер Кнэпп, которые взяли ее под свое крыло и пригласили на собственную звукозаписывающую студию, где были записаны первые демо Кэти Перри. Они помогли ей в совершенстве овладеть гитарой и научиться писать песни.

В честь дня рождения звезды предлагаем вспомнить ее знаменитые песни.

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Лучшие хиты Кэти Перри 

Katy Perry – I Kissed A Girl 

Katy Perry – Hot n Cold  

Katy Perry – California Gurls 

Katy Perry – E.T. 

Katy Perry – Last Friday Night 

Katy Perry – Dark Horse

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Кэти Перри, День рождения, Лучшие хиты, Песни, Певица, Знаменитость, Артистка.
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