Блейк Лайвли саркастически поздравила мужа Райана Рейнольдса (Фото)

23 октября популярный актер Райан Рейнольдс отпраздновал свой день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. В честь этого особого праздника его жена Блейк Лайвли решила отомстить за все неудачные фото, которые мужчина опубликовал на своей странице в инстаграме раньше.
Напомним, когда Блейк исполнилось 32 года, Райан показал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса.
Тогда поклонники думали, какой ответ придумает Блейк Лайвли. Итак, прошло 2 месяца и супруги празднуют день рождения Рейнольдса.
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Актриса опубликовала фото в инстаграме, где за ней следят 25,6 миллиона подписчиков, на котором она сует палец в нос мужчине. "Я выбрала лучшую фотографию. С днем рождения", – добавила в подписи Блейк.
Напомним, что голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка. Об этом звезда фильма "Дедпул" признался на своей странице в твиттере. Райан обнародовал семейное фото с прогулки, где гуляет с Блейк и ребенком.