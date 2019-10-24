Блейк Лайвли саркастически поздравила мужа Райана Рейнольдса (Фото)

Новости шоу бизнеса:Голливудские супруги – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – уже давно прославились своим чувством юмора. Звезды часто шутят друг над другом в социальных сетях.

23 октября популярный актер Райан Рейнольдс отпраздновал свой день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. В честь этого особого праздника его жена Блейк Лайвли решила отомстить за все неудачные фото, которые мужчина опубликовал на своей странице в инстаграме раньше.

Напомним, когда Блейк исполнилось 32 года, Райан показал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса.

Тогда поклонники думали, какой ответ придумает Блейк Лайвли. Итак, прошло 2 месяца и супруги празднуют день рождения Рейнольдса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) 25 Авг 2019 в 9:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blake Lively (@blakelively) 23 Окт 2019 в 3:37 PDT

Актриса опубликовала фото в инстаграме, где за ней следят 25,6 миллиона подписчиков, на котором она сует палец в нос мужчине. "Я выбрала лучшую фотографию. С днем рождения", – добавила в подписи Блейк.

Напомним, что голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка. Об этом звезда фильма "Дедпул" признался на своей странице в твиттере. Райан обнародовал семейное фото с прогулки, где гуляет с Блейк и ребенком.