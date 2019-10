Настоящая война: жаркий конфликт между Селеной Гомес и Хейли Болдуин

Новости шоу бизнеса:Похоже, Селена Гомес и Хейли Болдуин объявили друг другу негласную войну - девушки не могут поделить между собой внимание Джастина Бибера.

Вчера певица презентовала свой новый сингл "Lose You To Love Me", в котором поет о токсичных отношениях.

Только разорвав их, она наконец смогла полюбить себя. В тексте песни есть прямая отсылка к Джастину Биберу - после расставания с Гомес он буквально через пару месяцев стал встречаться с Хейли Болдуин.

Жена поп-звезды не смогла вынести подобных публичных откровений и разместила в Instagram занятное stories. Хейли сделала скриншот песни из своего плейлиста с говорящим названием "Я убью тебя" (I’ll Kill You). У ее фолловеров нет сомнений, что это прямая угроза в адрес Селены Гомес.

Selena Gomez remaining classy and responding to Hailey Bieber after she threatens to kill her... #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/xmWdxyslpM — (@sxlxnxmg) 23 октября 2019 г.

Но Гомес не из пугливых, вслед за композицией Lose You To Love Me она выпустила еще одну - "Посмотрите на нее сейчас" (Look At Her Now). В песне она рассказывает о том, что полностью исцелилась и готова встретить новую любовь.

"Потребовалось несколько лет, чтобы слезы высохли", - поет Селена. Что ж, Хейли, теперь твой ход!

Напомним, что бурный роман между Гомес и Бибером длился много лет, но жениться он предпочел на модели Хейли Болдуин, с которой до свадьбы встречался всего несколько месяцев.