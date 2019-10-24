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Настоящая война: жаркий конфликт между Селеной Гомес и Хейли Болдуин

Настоящая война: жаркий конфликт между Селеной Гомес и Хейли Болдуин
15:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Похоже, Селена Гомес и Хейли Болдуин объявили друг другу негласную войну - девушки не могут поделить между собой внимание Джастина Бибера.

Вчера певица презентовала свой новый сингл "Lose You To Love Me", в котором поет о токсичных отношениях.

Только разорвав их, она наконец смогла полюбить себя. В тексте песни есть прямая отсылка к Джастину Биберу - после расставания с Гомес он буквально через пару месяцев стал встречаться с Хейли Болдуин.

Жена поп-звезды не смогла вынести подобных публичных откровений и разместила в Instagram занятное stories. Хейли сделала скриншот песни из своего плейлиста с говорящим названием "Я убью тебя" (I’ll Kill You). У ее фолловеров нет сомнений, что это прямая угроза в адрес Селены Гомес.

Но Гомес не из пугливых, вслед за композицией Lose You To Love Me она выпустила еще одну - "Посмотрите на нее сейчас" (Look At Her Now). В песне она рассказывает о том, что полностью исцелилась и готова встретить новую любовь.

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"Потребовалось несколько лет, чтобы слезы высохли", - поет Селена. Что ж, Хейли, теперь твой ход!

Напомним, что бурный роман между Гомес и Бибером длился много лет, но жениться он предпочел на модели Хейли Болдуин, с которой до свадьбы встречался всего несколько месяцев.

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Музыка, Отношения, Джастин Бибер, Селена Гомес, Знаменитости, Песни, Певица, Клипы, Артистка, Новинки Музыки.
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