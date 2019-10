Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс раскрыли пол третьего ребенка

Голливудский киноактер Райан Рейнольдс недавно в третий раз стал отцом. Раньше у него родилось две дочери в браке с Блейк Лайвли и на этот раз мужчина назвал пол третьего малыша – у супругов родилась девочка.

Об этом звезда фильма "Дедпул" признался на своей странице в твиттере. Райан обнародовал семейное фото с прогулки, где гуляет с Блейк и ребенком.

Я люблю Британскую Колумбию. И хочу, чтобы мои дочки росли на той же игровой площадке на природе, где рос я, – поделился Рейнольдс в соцсети.

I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019