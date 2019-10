Влюбленная парочка: Дженнифер Лоуренс приятно проводит время с Куком Марони (Фото)

Пока все выясняют, состоялась ли пышная свадьба Лоуренс и Марони, сами виновники торжества продолжают радоваться обществу друг друга. В понедельник фотографы сняли, как после свидания Дженнифер и Кук нежно целовались. Видимо, после приятного времяпровождения они разошлись по своим делам.

Марони был одет в обычную белую футболку и темные штаны. Дженнифер выбрала стильный и простой образ: синий блейзер и высокие сапоги дополняло светло-коричневое пальто и сумочка от Dior.

Из слов возлюбленных действительно можно сделать вывод, что они счастливы вместе. Ранее актриса призналась, что захотела выйти замуж за Марони с момента их первой встречи. Поэтому неудивительно, что их свадьба стала таким ожидаемым событием.

Jennifer Lawrence - and Cooke Maroney share a kiss before going separate ways in NY October 14, 2019 pic.twitter.com/8ldEyRYBzm

— JLaw (@Kentuchy1990) October 15, 2019