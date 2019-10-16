Скачать
Среда, 16.10.2019
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховной суда
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона OnePlus 7T: забавное видео
Роберт Дауни-младший засветился в рекламе смартфона: забавное видео

Влюбленная парочка: Дженнифер Лоуренс приятно проводит время с Куком Марони (Фото)

Влюбленная парочка: Дженнифер Лоуренс приятно проводит время с Куком Марони (Фото)
21:02 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На этой неделе папарацци удалось запечатлеть, как возлюбленные целовались на улицах Нью-Йорка.

Пока все выясняют, состоялась ли пышная свадьба Лоуренс и Марони, сами виновники торжества продолжают радоваться обществу друг друга. В понедельник фотографы сняли, как после свидания Дженнифер и Кук нежно целовались. Видимо, после приятного времяпровождения они разошлись по своим делам.

Марони был одет в обычную белую футболку и темные штаны. Дженнифер выбрала стильный и простой образ: синий блейзер и высокие сапоги дополняло светло-коричневое пальто и сумочка от Dior.

Из слов возлюбленных действительно можно сделать вывод, что они счастливы вместе. Ранее актриса призналась, что захотела выйти замуж за Марони с момента их первой встречи. Поэтому неудивительно, что их свадьба стала таким ожидаемым событием.

Сара Сампайо "поссорилась" с Джамилой Джамил: подробности

Напомним, что первые слухи о свадьбе появились после того, как Лоуренс и Марони увидели выходящими из бюро бракосочетаний. Потом актриса опубликовала список свадебных подарков. Это навело на мысль, что пара все-таки могла расписаться официально, но торжественное празднование все еще так и не состоялось.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by @miarrencomet on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by @miarrencomet on

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лоуренс рассказала, что подарить ей на свадьбу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Дженнифер Лоуренс, Американская актриса, Кук Марони.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
02 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
03 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь