Скачать
Среда, 16.10.2019
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Латвия будет поддерживать Украину в вопросе строительства Nord Stream 2
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Мониторинг оккупированного Крыма продлен - ЮНЕСКО
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Бой Гвоздик - Бетербиев покажут на украинском ТВ
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)

Сара Сампайо "поссорилась" с Джамилой Джамил: подробности

Сара Сампайо "поссорилась" с Джамилой Джамил: подробности
19:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Сара Сампайо, одна из "ангелов" Victoria's Secret, вступила в виртуальную перепалку со звездой сериала "В хорошем месте" Джамилой Джамил.

Актриса ретвитнула видео, на котором темнокожие plus-size модели зажигательно танцуют на подиуме во время фэшн-шоу "Цвета Африки".

О боже! Вот на это действительно весело смотреть, а не на вечно голодных испуганных подростков. Прекрасно! ― так прокомментировала Джамил опубликованное видео. Высказывание актрисы оскорбило португальскую топ-модель, которая заметила, что "можно порадоваться за кого-то, не обижая при этом других".

Джамила не стала оправдываться за свои слова, а, напротив, подчеркнула, что подняла важный вопрос.

Молодые девушки истязают себя диетами, используют кокаин и другие наркотики для потери веса, чтобы соответствовать неким идеальным стандартам. И если вы сами этого не видите, то, похоже, вы находитесь в вакууме, ― жестко заявила актриса.

Сампайо не согласилась с аргументами Джамил, отметив, что проблема злоупотребления запрещенными веществами относится к обществу в целом, а не к моделям в частности.

Известная супермодель Эльза Хоск поделилась соблазнительными снимками (Фото)

А вот руководство бренда Victoria's Secret точно на одной волне с актрисой. На днях стало известно, что к «ангелам» впервые в истории присоединилась plus-size модель Али Тейт Катлер. Кроме того, в обновленной команде нашлось место даже модели-трансгендеру ― Валентине Сампайо, бразильской однофамилице Сары.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Актриса, Сара Сампайо, Джамила Джамил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот как надо развлекаться: юморная подборка сельских приключений
02 Знаменитые и богатые: как выглядят самые красивые девушки Кипра (Фото)
03 Маникюр 2019: стильный, абсолютно новый дизайн осени
04 Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса
05 Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Зеленский обратился к украинской диаспоре в Латвии
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
Кабмин перенес решение по новому порядку пересечения КПВВ
&quot;Когда рум тур?&quot;: Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом
"Когда рум тур?": Надя Дорофеева показала свой дом за Киевом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь