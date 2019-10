Сара Сампайо "поссорилась" с Джамилой Джамил: подробности

Актриса ретвитнула видео, на котором темнокожие plus-size модели зажигательно танцуют на подиуме во время фэшн-шоу "Цвета Африки".

О боже! Вот на это действительно весело смотреть, а не на вечно голодных испуганных подростков. Прекрасно! ― так прокомментировала Джамил опубликованное видео. Высказывание актрисы оскорбило португальскую топ-модель, которая заметила, что "можно порадоваться за кого-то, не обижая при этом других".

Джамила не стала оправдываться за свои слова, а, напротив, подчеркнула, что подняла важный вопрос.

Молодые девушки истязают себя диетами, используют кокаин и другие наркотики для потери веса, чтобы соответствовать неким идеальным стандартам. И если вы сами этого не видите, то, похоже, вы находитесь в вакууме, ― жестко заявила актриса.

Сампайо не согласилась с аргументами Джамил, отметив, что проблема злоупотребления запрещенными веществами относится к обществу в целом, а не к моделям в частности.

I can say for a fact, while some girls unfortunately might do drugs the majority actually doesn’t!

