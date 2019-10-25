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Звезда "Голодных игр" заказала отдельный номер для особенного свадебного "гостя"

Звезда "Голодных игр" заказала отдельный номер для особенного свадебного "гостя"
12:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Лоуренс заказала отдельный номер для своего свадебного платья.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс на днях сыграла свадьбу в роскошном особняке Belcourt Castle в Род-Айленде. Ее избранником стал американский искусствовед и арт-менеджер Кук Марони.

Пышную свадебную церемонию посетили более 150 человек. Среди них можно выделить известных личностей: актрис Эмму Стоун и Сиенну Миллер, комедиантку Эми Шумер, а также коллегу по фильму "Мой парень - псих" Брэдли Купера.

Известно, что Дженнифер Лоуренс выбрала для торжества подвенечное платье от бренда Dior, лицом которого является голливудская актриса. Жених был в классическом черном смокинге.

 
 
 
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Look how happy they look

Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

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После свадьбы звездной пары появилась информация о том, что Дженнифер Лоуренс заказала отдельный номер для своего свадебного наряда в гостинице Hotel Viking.

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Свадьба, Свадебное платье, Дженнифер Лоуренс, Американская актриса, Номер в отеле.
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