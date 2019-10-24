Это так романтично: в честь дня рождения любимой Канье Уэст пожертвовал 1 млн долларов

Новости шоу бизнеса:Ким Кардашьян не знала, что ее муж сделает ей такой подарок. Такой подарок действительно "укрепляет брак".

В понедельник, 21 октября, Ким Кардашьян праздновала свои 39 лет. В честь ее дня рождения ее 42-летний муж Канье Уэст пожертвовал кругленькую сумму в любимые благотворительные организации Ким. Сама Ким не имела малейшего понятия, как Канье собирается поздравить ее. Это было огромным сюрпризом и таким значимым для нее", - поделился HollywoodLife.

Отношения пары крепнут с каждым днем. Ким невероятно ценит все усилия Канье. "Он работает над своим новым альбомом", - продолжил инсайдер. "Ким полностью поддерживает его в этом".

На следующий день после своего дня рождения, 22 октября, звезда зашла в Twitter, чтобы поделиться впечатлениями: "Я получила удивительные подарки от всей моей семьи, а особенно от Канье. Он пожертвовал 1 миллион долларов моим благотворительным организациям. Я такая счасливая!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 21 Окт 2019 в 9:55 PDT

1 миллион долларов был разделен между четырьмя благотворительными организациями: Cut 50, проектом Buried Alive, Инициативой равного правосудия и Коалицией по борьбе с рецидивизмом.

Напомним, что сеть кинотеатров IMAX обнародовала трейлер фильма "Jesus Is King". Трейлер фильма "Jesus Is King", который посвящен одноименному альбому Канье Уэста, наконец-то презентовали.