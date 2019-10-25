"Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье

Новости шоу бизнеса:Экс участник группы "Дантес & Олейник" признался, как складываются его отношения с супругой Надеждой Дорофеевой.

Украинский певец и ведущий travel-шоу Владимир Дантес дал небольшое интервью журналистам популярной телепрограммы про звезд "Зiркове життя", где подробно описал свою семейную жизнь.

Как сообщает мужчина, он обожает готовить для своей любимой, известной солистки популярной музыкальной группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой: "Во-первых, я учился этому последние 3 года, я это о еде. Во-вторых, я готовил с детства, Наде очень нравится, как я готовлю. Поэтому, почему я должен упираться рогом и говорить типа - вот ты отпахала, допустим, концерт во Дворце Спорта, давай сейчас мы приедем домой, приготовь поесть".

Несмотря на позитивную репутацию звездной пары, в их семье все же происходят некоторые конфликты, которые, по словам Владимира Дантеса, идут им только на пользу.

"Мы идеальная семья, потому что мы ссоримся. Я был дураком, который мог ляпнуть неправильные вещи, повести себя неправильно, какие-то флирты. И самое главное, что я мог это делать при Наде. И Надя говорила: может головой подумаешь? При том, что она в свои 21 на тот момент была мозгами старше меня лет на 10, наверное", - признается певец

На вопрос о том, ждет ли в будущем пополнение в семье артистов, Дантес ответил: "У нас в графике пока не запланировано. Поэтому мы не паримся по этому поводу. Я не хочу поступать с ребенком, как многие родители-артисты с детьми. А кто с нашим ребенком будет сидеть? Мама, бабушка?".

Напомним, что Надежда Дорофеева и Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года. Несмотря на напряженный концертный график супругов, пара все же находит время для друг друга и не забывает проводить вместе свободное время.

Ранее сообщалось о том, что украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену.