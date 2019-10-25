Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей.
Слава сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".
"Ненавижу болеть, особенно на гастролях. 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается. Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги! ПиСи: если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала", - написала Каминская.
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Ненавижу болеть , особенно на гастролях 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу Сегодня был потрясающий концерт , но из последних сил Мое горло не заряжается ..... Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги! ПиСи: если бы не капельница и заливки , не знаю , как бы я на сцену выползала #спасибодокторам
Поклонники и коллеги певицы шлют в комментариях свою любовь и желают Славе скорейшего выздоровления. А некоторые фаны делятся своими проверенными методами быстрого восстановления.
Группа "НеАнгелы" сейчас находится во всеукраинском туре в поддержку своего нового альбома "13", релиз которого состоялся 3 октября. В пластинку вошло 13 треков, среди которых есть и уже полюбившиеся многим песни "Удары", "До и после" и "Заряжается".