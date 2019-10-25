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Пятница, 25.10.2019
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Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей
16:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Соответствующее фото певица обнародовала на своей странице в Instagram.

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей.

Слава сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".

"Ненавижу болеть, особенно на гастролях. 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается. Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги! ПиСи: если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала", - написала Каминская. 

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Поклонники и коллеги певицы шлют в комментариях свою любовь и желают Славе скорейшего выздоровления. А некоторые фаны делятся своими проверенными методами быстрого восстановления.

Группа "НеАнгелы" сейчас находится во всеукраинском туре в поддержку своего нового альбома "13", релиз которого состоялся 3 октября. В пластинку вошло 13 треков, среди которых есть и уже полюбившиеся многим песни "Удары", "До и после" и "Заряжается".

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Все по теме:

Певица, Знаменитость, Концерты, Артистка, Слава Каминская, Капельницы.
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