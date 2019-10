Актриса Линдси Лохан станцевала на заправке (Видео)

На днях Линдси Лохан повеселила своих подписчиков в социальной сети новым видео. В ролике актриса на высоких шпильках и в ярко-розовом брючном костюме танцует на заправочной станции у двери открытой машины, а друзья снимают ее из салона автомобиля.

Актриса решила выполнить известный модный вызов, который называется "The Shiggy challenge". Он распространен среди блогеров YouTube и заключается в том, чтобы выскочить из машины, которая продолжает медленно двигаться, и исполнить танец, не отставая от авто. Танцующего обычно снимают из машины через открытую дверь.

"Я, каждый раз, когда ем"

