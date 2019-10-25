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Актриса Линдси Лохан станцевала на заправке (Видео)

Актриса Линдси Лохан станцевала на заправке (Видео)
11:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Изначально танец исполнялся под трек Дрейка In My Feelings.

На днях Линдси Лохан повеселила своих подписчиков в социальной сети новым видео. В ролике актриса на высоких шпильках и в ярко-розовом брючном костюме танцует на заправочной станции у двери открытой машины, а друзья снимают ее из салона автомобиля.

Актриса решила выполнить известный модный вызов, который называется "The Shiggy challenge". Он распространен среди блогеров YouTube и заключается в том, чтобы выскочить из машины, которая продолжает медленно двигаться, и исполнить танец, не отставая от авто. Танцующего обычно снимают из машины через открытую дверь. 

"Я, каждый раз, когда ем" 

 
 
 
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Ha @sainthoax does it again who did the dance better? Are they both dancing for Brexit? Teresa May or Lindsey Lohan? . . . . #brexit #teresamay #uk #lindsaylohan #dance #iconic #trainwreck #political #geopolitics #sainthoax

Публикация от just Phaedra (@phaedralala_expatcaligirl)

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"Королева танца!", "Круто!", "Отличный костюм", "Запускай новый челлендж в костюме и на шпильках", — отреагировали на видео Лохан пользователи. Актриса сопроводила свой ролик хештэгом #DoTheLilo, по которому можно найти несколько видео с танцами от пользователей, вдохновленных "розовым" танцем Линдси.

Стоит отметить, танцы занимают в жизни актрисы не последнее место. Последние годы у Линдси появилось новое увлечение — клубный бизнес в Греции. С 2016 года она открыла несколько клубов в Афинах, на Родосе и Миконосе. Известно, что в Греции Лохан проводит летние месяцы, а к зиме перебирается в Нью-Йорк, где у нее есть еще один клуб на Мантхэттене.

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Знаменитости, Актриса, Линдси Лохан, Танцы, Челендж, Сhallenge.
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