Актриса Линдси Лохан станцевала на заправке (Видео)

Новости шоу бизнеса:Изначально танец исполнялся под трек Дрейка In My Feelings.

На днях Линдси Лохан повеселила своих подписчиков в социальной сети новым видео. В ролике актриса на высоких шпильках и в ярко-розовом брючном костюме танцует на заправочной станции у двери открытой машины, а друзья снимают ее из салона автомобиля.

Актриса решила выполнить известный модный вызов, который называется "The Shiggy challenge". Он распространен среди блогеров YouTube и заключается в том, чтобы выскочить из машины, которая продолжает медленно двигаться, и исполнить танец, не отставая от авто. Танцующего обычно снимают из машины через открытую дверь.

"Я, каждый раз, когда ем"

I can't tell you how many times I've watched this! I'm obsessed! I LOVE IT! - Get it Lindsay! #LindsayLohan pic.twitter.com/9HrslaIRUp — Natalia11 (@Natalia11) October 24, 2019

"Королева танца!", "Круто!", "Отличный костюм", "Запускай новый челлендж в костюме и на шпильках", — отреагировали на видео Лохан пользователи. Актриса сопроводила свой ролик хештэгом #DoTheLilo, по которому можно найти несколько видео с танцами от пользователей, вдохновленных "розовым" танцем Линдси.

Стоит отметить, танцы занимают в жизни актрисы не последнее место. Последние годы у Линдси появилось новое увлечение — клубный бизнес в Греции. С 2016 года она открыла несколько клубов в Афинах, на Родосе и Миконосе. Известно, что в Греции Лохан проводит летние месяцы, а к зиме перебирается в Нью-Йорк, где у нее есть еще один клуб на Мантхэттене.