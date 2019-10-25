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Пятница, 25.10.2019
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Меган Маркл на мероприятии в Виндзорском замке в стильной кожаной юбке (Фото)

Меган Маркл на мероприятии в Виндзорском замке в стильной кожаной юбке (Фото)
18:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри и Меган Маркл активно выполняют королевские обязанности даже после насыщенного тура по Африке.

Так, сегодня, 25 октября, герцоги Сассекские прибыли в Виндзорский замок на конференцию, которую Меган просто не смогла бы пропустить. 

Королевский кортеж герцогов Сассекских прибыл в Виндзорский замок около полудня. Целью визита принца Гарри и Меган Маркл стало мероприятие, которое организовали One Young World, а также Queens Commonwealth Trust. 

38-летняя жена внука Елизаветы II, которая забрала их фото со своего столика, примет участие в круглом столе, где они с представителями организаций будут обсуждать вопросы гендерного равенства. Поскольку Меган Маркл является одной из самых известных феминисток, она не могла пропустить такое мероприятие, тем более, что он проходил на территории одного из королевских дворцов.

 
 
 
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Жена принца Гарри спосетила Виндзорский замок в стильной кожаной юбке до колена от Hugo Boss. Цвет наряда также был подобран согласно трендам осени 2019 года. Для "верха" Меган Маркл выбрала кофту цвета марсала с V-образным вырезом и к ней же подобрала туфли-лодочки в тон.

Что интересно, накануне, 24 октября, королева Летиция совершила официальный выход в такой же юбке, что и герцогиня Сассекская, а и в октябре 2018 года засветилась на публике в такой же зеленой.

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Семья, Принц Гарри, Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Наряд, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Герцоги Сассекские.
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