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Кажется у них будет девочка: Дженна Дуан опубликовала фото из съемки для People (Фото)

Кажется у них будет девочка: Дженна Дуан опубликовала фото из съемки для People (Фото)
19:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В инстаграме звезды появилась фотография с бэкстейджа съемки для издания People.

Дженна Дуан позирует в нежном платье, а на ее животе связана розовая лента с бантом. Фанаты начали подозревать, что таким образом актриса намекает на ожидание девочки, однако все разговоры Дженна быстро опровергла. "Как видите, я чувствовала себя сказочно во время съемки", – такая шутливая подпись появилась под фото. Поклонники звезды начали спрашивать, означает ли розовая лента, что она ждет девочку.

"Я храню эту тайну для себя", – ответила Дуан, смеясь. "Я ничего не хотела сказать этой фотографией. Но теперь вижу, как много людей меня об этом спрашивают, хотя я даже не думала о поле своего ребенка". 

В издании People уже появилась первая фотография с фотосессии Дженны в сказочном саду, но стоит подметить, что теперь на животе нет никакой розовой ленты, которую можно разглядеть на ее кадрах в инстаграме.

Более того, в своей недавней заметке бойфренд и отец будущего ребенка Стив Кази намекнул, что у них может родиться мальчик.

 
 
 
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Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan)  

"Я даже не могу начать описывать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью... Эви уже ворвалась в мою жизнь. С ней я многое узнал об отцовстве, потому что именно она научила меня, как это ухаживать и общаться с ребенком. Поэтому я не могу дождаться, когда мы подарим ей братика и сделаем нашу маленькую семью немного больше", – поделился Стив Кази.

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Дуан?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. В 2009-м пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Позже пара решила развестись после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.

Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа

В конце сентября Дженна Дуан ошеломила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.

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Все по теме:

Брак, Беременность, Отношения, Развод, Актриса, Знаменитость, Пара, Дженна Деван, Ченниг Татум.
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