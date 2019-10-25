Маленький комочек счастья: Санта Димопулос показала нежное фото с дочкой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Лицо малышки украинская певица Санта Димопулос не показывает.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая недавно снова стала матерью, показала милое фото с новорожденной дочерью Софией.

Соответствующий кадр певица опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке молодая мама держит кроху на руках, нежно прижимая ее к груди. Трогательное фото Санта оставила без подписи, лишь сопроводила его эмодзи-сердечком.

Поклонники певицы забросали Санту умиленными комментариями. "Такое нежно и красивое фото", "Как они вкусно пахнут", "Любовь в чистом виде", "Маленькое счастье", "Ну это просто невозможно прекрасно", "Такая крохотка", "Какая нежность и любовь. Счастливые какие моменты в жизни женщины, быть мамой", - пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@santadimopulos) 24 Окт 2019 в 12:19 PDT

Напомним, для Санты Димопулос дочь стала уже вторым ребенком. Певицы также воспитывает 10-летнего сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Сейчас знаменитость замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.