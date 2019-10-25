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Кайли Дженнер показала свое любимое фото во время беременности

Кайли Дженнер показала свое любимое фото во время беременности
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская модель Кайли Дженнер в свои 22 года успела не только стать самым молодым миллиардером в мире, но и родить дочку и стать любимицей миллионов.

Днем ранее она показала еще неопубликованное фото с периода ее беременности. Известно, что в феврале 2018 года Кайли Дженнер родила дочку Сторми от рэпера Трэвиса Скотта. Свою беременность звезда тщательно скрывала от общественности, а в день рождения первенца, 2 февраля, обнародовала заявление о ее дне рождения.

Впоследствии вышел и ее несколькоминутный видеоролик, в котором она показала некоторые моменты беременности. Что интересно, видео стало самым популярным на видеохостинге в ютубе за 2018 год – с февраля по декабрь его посмотрели 76 миллионов раз.

Спустя полтора года Кайли решила поделиться новой фотографией, на которой предстала в спортивном белье и с большим округлым животом. Можно предположить, что тогда у девушки был последний триместр беременности.

"У меня есть много фото беременного животика, но этот снимок всегда был моим любимым. Это было особое время в моей жизни. После рождения Сторми я стала более сильной и независимой, и поняла, какие мы потрясающие женщины. Тегайте сильных женщин из вашей жизни", – написала Дженнер, обозначив собственную маму Крис Дженнер.

 
 
 
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Публикация от (@kyliejenner)

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Стоит добавить, что пока снимок оценили более 7 миллионов пользователей. На архивных фотографиях Кайли Дженнер можно увидеть, что до беременности девушка была значительно худее, чем сейчас. В одном из вопросов фанатов Кайли в инстаграме, насколько быстро ей удалось вернуться к формам, которые были до беременности, она призналась, что ее тело уже никогда не будет таким, как раньше.

"Я вернулась очень быстро, но моя фигура сейчас не такая, как до беременности. После того, как я приняла изменения в своем теле, ко мне вернулась уверенность. Для этого нужно только время", – заявила Кайли.

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