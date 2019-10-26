Скачать
Суббота, 26.10.2019
Украина вышла победителем в информационной войне с РФ - Бородянский
Украина вышла победителем в информационной войне с РФ - Бородянский
Студентам львовского ВУЗа имени Франко "открыли двери" в ГБР
Студентам львовского ВУЗа имени Франко "открыли двери" в ГБР
Украинка Снигур смела американку и вышла в финал юниорского Итогового турнира
Украинка пробилась в финал юниорского Итогового турнира
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)
14:13 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Как призналась Галина Безрук, она очень переживала во время съемок разлуку с дочерью Василисой.

На днях Новый канал начал показ второго сезона "Будиночка на щастя". В первых сериях главные героев Макс (Константин Войтенко) и Маша (Галина Безрук) полностью погружены в тему родительства. И даже приобрели специальную куклу-младенца, которому нужно менять подгузники, кормить и укладывать спать.

Актриса ситкома Галина Безрук уже мама "со стажем" - ее дочери Василисе почти три года. И пока она летала на съемки "Будиночка на щастя" в Украину, девочка оставалась дома с отцом.

"Большинство времени она проводила с папой (муж Галины - российский актер Артем Алексеев - прим. ред.), - рассказывает Безрук. - Иногда помогала няня. Но, в целом, им вдвоем было вполне комфортно".

Галина признается, что очень скучала по семье и при каждой возможности летала, чтобы с ней встретиться: "Для меня это больная тема. Я пыталась балансировать. Потому что взять Василису с собой на съемки не могла - выходила в семь утра, а возвращалась в 10 вечера. Поэтому пыталась объяснять. Сажала дочку на колени и повторяла, что мама ее любит, но сейчас маме нужно поехать на работу. Муж рассказывал, что после она говорила ему: "Мама уехала работать на желтой машинке". А желтой потому, что я постоянно ездила в аэропорт на желтом такси".

Маленький комочек счастья: Санта Димопулос показала нежное фото с дочкой (Фото)

Несколько раз семья приезжала на выходные к Галине. И актриса даже брала дочь на страусиную ферму, где проходили съемки ситкома: "Василиса абсолютно бесстрашная сейчас. Смело подходила к страусам, рассматривала и говорила: "О, какие большие курочки".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинская актриса, Галина Безрук, Будиночок на щастя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
02 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
03 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
04 Депутаты Киевсовета просят президента уволить Кличко с должности главы КГГА
05 Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)
Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь