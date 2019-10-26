Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

Новости шоу бизнеса:Как призналась Галина Безрук, она очень переживала во время съемок разлуку с дочерью Василисой.

На днях Новый канал начал показ второго сезона "Будиночка на щастя". В первых сериях главные героев Макс (Константин Войтенко) и Маша (Галина Безрук) полностью погружены в тему родительства. И даже приобрели специальную куклу-младенца, которому нужно менять подгузники, кормить и укладывать спать.

Актриса ситкома Галина Безрук уже мама "со стажем" - ее дочери Василисе почти три года. И пока она летала на съемки "Будиночка на щастя" в Украину, девочка оставалась дома с отцом.

"Большинство времени она проводила с папой (муж Галины - российский актер Артем Алексеев - прим. ред.), - рассказывает Безрук. - Иногда помогала няня. Но, в целом, им вдвоем было вполне комфортно".

Галина признается, что очень скучала по семье и при каждой возможности летала, чтобы с ней встретиться: "Для меня это больная тема. Я пыталась балансировать. Потому что взять Василису с собой на съемки не могла - выходила в семь утра, а возвращалась в 10 вечера. Поэтому пыталась объяснять. Сажала дочку на колени и повторяла, что мама ее любит, но сейчас маме нужно поехать на работу. Муж рассказывал, что после она говорила ему: "Мама уехала работать на желтой машинке". А желтой потому, что я постоянно ездила в аэропорт на желтом такси".

Несколько раз семья приезжала на выходные к Галине. И актриса даже брала дочь на страусиную ферму, где проходили съемки ситкома: "Василиса абсолютно бесстрашная сейчас. Смело подходила к страусам, рассматривала и говорила: "О, какие большие курочки".