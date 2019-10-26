Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

На днях Новый канал начал показ второго сезона "Будиночка на щастя". В первых сериях главные героев Макс (Константин Войтенко) и Маша (Галина Безрук) полностью погружены в тему родительства. И даже приобрели специальную куклу-младенца, которому нужно менять подгузники, кормить и укладывать спать.
Актриса ситкома Галина Безрук уже мама "со стажем" - ее дочери Василисе почти три года. И пока она летала на съемки "Будиночка на щастя" в Украину, девочка оставалась дома с отцом.
"Большинство времени она проводила с папой (муж Галины - российский актер Артем Алексеев - прим. ред.), - рассказывает Безрук. - Иногда помогала няня. Но, в целом, им вдвоем было вполне комфортно".
Галина признается, что очень скучала по семье и при каждой возможности летала, чтобы с ней встретиться: "Для меня это больная тема. Я пыталась балансировать. Потому что взять Василису с собой на съемки не могла - выходила в семь утра, а возвращалась в 10 вечера. Поэтому пыталась объяснять. Сажала дочку на колени и повторяла, что мама ее любит, но сейчас маме нужно поехать на работу. Муж рассказывал, что после она говорила ему: "Мама уехала работать на желтой машинке". А желтой потому, что я постоянно ездила в аэропорт на желтом такси".
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Мы с подружкой на каникулах... Не знаю кому из нас повезло больше, но подозреваю ,что той ,которую чаще целуют и носят на руках... Ну той,что моложе и обаятельнее...имя у которой красивое!... Ну вы поняли кому..? . #девочкиАлесеевы #наканикулах #купчихаАртемовна #васенаколбасена #галябезрук #галинабезрук #актриса #певица #мамаидочка
Несколько раз семья приезжала на выходные к Галине. И актриса даже брала дочь на страусиную ферму, где проходили съемки ситкома: "Василиса абсолютно бесстрашная сейчас. Смело подходила к страусам, рассматривала и говорила: "О, какие большие курочки".