Моника Беллуччи удивила поклонников архивным снимком из молодости

Итальянская актриса и фотомодель Моника Беллуччи, которая решилась на радикальные перемены во внешности, поделилась с поклонниками архивным фото времен своей юности.
55-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена крупным планом. "Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном", - написала под фотографией кинозвезда.
Поклонники актрисы оценили раритетный кадр с юной Беллуччи и написали много теплых слов. Фолловеры посчитали, что актриса вообще не изменилась с тех пор и назвали ее "идеалом красоты".
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"Вы почти не изменились, повзрослели немного", "Идеал красоты", "Сногсшибательная красота", "Потрясающее фото", "Ты невероятно красива", "Очень красивая", "Красота, чистая и сильная", "Ты самая красивая", "Королева", - восхищаются фанаты под постом Моники.