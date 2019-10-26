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Суббота, 26.10.2019
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Когда воспитываешь дочь: сын Шарлиз Терон снова надел платье (Фото)

Когда воспитываешь дочь: сын Шарлиз Терон снова надел платье (Фото)
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Летом этого года стало известно, что сын Шарлиз Терон чувствует себя не в своем теле, а его звездная мама совершенно не против поддержать его в выборе.

С того времени 7-летний Джексон неоднократно появлялся на публике в нарядах для девочек. Один из выходов со своим ребенком в девичьем наряде голливудская звезда Шарлиз Терон совершила накануне, 25 октября. Вместе с Джексоном актриса была замечена на одном из паркингов в Лос-Анджелесе, провожая его в школу. 

На 7-летнем мальчике, который мечтает сменить пол и полноценно почувствовать себя девушкой, был наряд, похожий на школьную форму. На нем была красная рубашка, а также сарафан в клеточку, который дополняли серебристый рюкзак и светлые кроссовки.

Прическа Джексона также больше напоминала девичью – его длинные "дреды" были собраны в высокий хвост. Шарлиз поцеловала ребенка на прощание и отправилась в школу.

 
 
 
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Публикация от  (@charlizetheronforever)

Шарлиз Терон рассказала, что никогда не хотела выйти замуж

Добавим, что иностранные СМИ уже около трех месяцев называют сына Шарлин Терон дочерью, однако пока Джексон не сменил пол. Однако в одном из интервью голливудская звезда заявила, что воспитывает двух дочерей и ее обязанность любить их и заботиться о них.

Напомним, Шарлиз Терон усыновила Джексона в 2012 году, а в 2015 году она удочерила дочь Огаст. Двое детей носят фамилию Терон, а звездная мама часто попадает в кадры папарацци. 

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Все по теме:

Шарлиз Терон, Меган Фокс, Сыны, Американская актриса, Женские платья.
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