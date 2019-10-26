Скачать
Суббота, 26.10.2019
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
Бородянский: Давайте строить Голливуд в Украине
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
Сборная Украины впервые сыграет в Запорожье
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

Счастливые и влюбленные: Ким Кардашян и Канье Уэст на прогулке в Нью-Йорке (Фото)

Счастливые и влюбленные: Ким Кардашян и Канье Уэст на прогулке в Нью-Йорке (Фото)
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная чета, Ким Кардашян и Канье Уэст решили сходить вместе на ланч в Нью-Йорке и сразу оказались в центре внимания многих поклонников и папарацци.

25 октября рэпер Канье Уэст представил свой новый альбом Jesus Is King из 11 песен, которые объединены религиозной тематикой. Интересно то, что в некоторых композициях можно услышать церковный хор, с которым муж Ким Кардашян проводил воскресные службы в течение последнего года.

После релиза артист вместе с любимой пошли вместе на обед, чтобы отметить выход нового долгожданного альбома.

Светская львица надела трендовые кожаные штаны, топ в азиатском стиле и вьетнамки на каблуках. А рэппер был в комфортных джинсах, футболке, худи и в кроссовках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@kanyew.est)

Известный рэпер Канье Уэст удивил откровенным интервью

Напомним, что в понедельник, 21 октября, Ким Кардашьян праздновала свои 39 лет. В честь ее дня рождения ее 42-летний муж Канье Уэст пожертвовал кругленькую сумму в любимые благотворительные организации Ким. Сама Ким не имела малейшего понятия, как Канье собирается поздравить ее. Это было огромным сюрпризом и таким значимым для нее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Кардашьян, Прогулка, Влюбленные, Фото, Канье Вест, Кожаный наряд Ким Кардашян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
02 Появились первые снимки Анастасии Заворотнюк после информации о болезни (Фото)
03 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
04 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
05 Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Суд арестовал заммэра Днепра
Суд арестовал заммэра Днепра
Я не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук откровенно рассказал о разводе (Фото)
Я не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук откровенно рассказал о разводе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь