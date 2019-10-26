Счастливые и влюбленные: Ким Кардашян и Канье Уэст на прогулке в Нью-Йорке (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная чета, Ким Кардашян и Канье Уэст решили сходить вместе на ланч в Нью-Йорке и сразу оказались в центре внимания многих поклонников и папарацци.

25 октября рэпер Канье Уэст представил свой новый альбом Jesus Is King из 11 песен, которые объединены религиозной тематикой. Интересно то, что в некоторых композициях можно услышать церковный хор, с которым муж Ким Кардашян проводил воскресные службы в течение последнего года.

После релиза артист вместе с любимой пошли вместе на обед, чтобы отметить выход нового долгожданного альбома.

Светская львица надела трендовые кожаные штаны, топ в азиатском стиле и вьетнамки на каблуках. А рэппер был в комфортных джинсах, футболке, худи и в кроссовках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kanyew.est) 25 Окт 2019 в 4:21 PDT

Напомним, что в понедельник, 21 октября, Ким Кардашьян праздновала свои 39 лет. В честь ее дня рождения ее 42-летний муж Канье Уэст пожертвовал кругленькую сумму в любимые благотворительные организации Ким. Сама Ким не имела малейшего понятия, как Канье собирается поздравить ее. Это было огромным сюрпризом и таким значимым для нее.