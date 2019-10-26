Супермодель Бар Рафаэли показала беременный животик (Фото)

Новости шоу бизнеса:Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли показала фото на последних неделях беременности.

Новое фото Бар Рафаэли опубликовала на своей странице в Instagram. Сначала модель показала селфи с печальным выражением лица, под которым она подписала, что ей ничего из одежды больше не подходит.

А потом она разместила новое фото, на котором позирует в белом коротком платье в стиле "вестерн". Образ ведущей конкурса Евровидения-2019 завершают ботильоны светло-бежевого оттенка. Для домашней фотографии звезда не делала макияж, показав естественный вид.

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@barrefaeli) 26 Окт 2019 в 4:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@barrefaeli) 20 Окт 2019 в 8:35 PDT

"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла в интервью Рафаэли.