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Супермодель Бар Рафаэли показала беременный животик (Фото)

Супермодель Бар Рафаэли показала беременный животик (Фото)
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Израильская супермодель и ведущая международного песенного конкурса Евровидение-2019 Бар Рафаэли показала фото на последних неделях беременности.

Новое фото Бар Рафаэли опубликовала на своей странице в Instagram. Сначала модель показала селфи с печальным выражением лица, под которым она подписала, что ей ничего из одежды больше не подходит.

А потом она разместила новое фото, на котором позирует в белом коротком платье в стиле "вестерн". Образ ведущей конкурса Евровидения-2019 завершают ботильоны светло-бежевого оттенка. Для домашней фотографии звезда не делала макияж, показав естественный вид.

Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.

 
 
 
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Публикация от (@barrefaeli)  

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"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла в интервью Рафаэли.

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Все по теме:

Беременность, Бар Рафаели, Телеведущая, Знаменитость, супермодель, Евровидение 2019, Видео с тренировок.
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