Супермодель Бар Рафаэли показала беременный животик (Фото)

Новое фото Бар Рафаэли опубликовала на своей странице в Instagram. Сначала модель показала селфи с печальным выражением лица, под которым она подписала, что ей ничего из одежды больше не подходит.
А потом она разместила новое фото, на котором позирует в белом коротком платье в стиле "вестерн". Образ ведущей конкурса Евровидения-2019 завершают ботильоны светло-бежевого оттенка. Для домашней фотографии звезда не делала макияж, показав естественный вид.
Добавим, что 34-летняя знаменитость, которая в 2016 году родила первую дочь Лив и в следующем году девочку Эль от мужа Ади Эзры, рассказала о своей третьей беременности в ролике в Instagram. "Упс, я снова сделала это", – с юмором добавила Бар Рафаэли.
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"Думаю, следующие десять лет своей жизни я посвящу семье. Я сама из семьи, где было четверо детей. Надеюсь, у меня будет большая семья", – заявляла в интервью Рафаэли.