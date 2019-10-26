Кендалл Дженнер стала "изюминкой" показа Giambattista Valli x H&M

Новости шоу бизнеса:Бренды H&M и Giambattista Valli потрясли модный мир еще в начале года новостью о коллаборации.

В четверг, 24 октября, прогремел показ новой коллекции в Риме. Коллаборация итальянского модельера Джамбаттисты Валли с масс-маркетом H & M стала самой обсуждаемой в мире. Показ дизайнер решил провести в Риме, ведь именно в этом городе сформировался его художественный вкус.

Главной звездой показа, безусловно, стала супермодель Кендалл Дженнер, которая примерила два образа: нежно-розовое короткое платье, а впоследствии асимметричную насыщенного красного цвета. Также интересно то, что на подиум коллекции Giambattista Valli x H&M вышли модели разных форм. Следовательно, была возможность убедиться, как наряд роскошно смотрится на всех типах фигуры.

Ранее Джамбаттиста в интервью для Vogue рассказал о создании новой коллекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kendalljenner.cr) 25 Окт 2019 в 9:28 PDT

"Я люблю все вещи в этой коллекции, в каждую из них я вложил душу и буду счастлив их увидеть в самых разных уголках планеты. Для меня это был невероятный опыт, что позволил самому переосмыслить собственные архивы, посмотреть на них по-другому и подарить им новую жизнь", – заявил модельер.

На показе было много звездных гостей. Одной из самых ожидаемых знаменитостей стала блогера Кьяра Ферраньи, которая является лицом коллаборации Giambattista Valli x H & M. Для события итальянка изменила прическу, примерив накладную челку.