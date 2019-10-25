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Тина Кароль анонсировала лирическую песню "Иди на жизнь" (Видео)

Тина Кароль анонсировала лирическую песню "Иди на жизнь" (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Автором музыки и слов композиции является Егор Солодовников, написавший ранее хит певицы "Сдаться ты всегда успеешь".

Украинская певица Тина Кароль, которая ранее анонсировала выход нового англоязычного альбома, презентовала лирик-видео на песню "Иди на жизнь".

Автором музыки и слов композиции является Егор Солодовников (автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь").  Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников. 

"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни. Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!" - отметила исполнительница.

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Напомним, что Тина Кароль и Dan Balan появятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019". Артисты исполнят композицию "Дороги", которую молдавский певец написал специально для этого долгожданного дуэта.

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Платье, Тина Кароль, Клип, Видео, Певица, Украинская певица.
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