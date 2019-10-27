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Опасная ковбойка: Белла Хадид снялась для нового номера известного глянца

Опасная ковбойка: Белла Хадид снялась для нового номера известного глянца
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская модель украсила обложку известного журнала Vogue.

На этот раз Белла Хадид стала лицом ноябрьского выпуска австралийской версии глянца. Внутри номера очень горячие фото 23-летней модели.

Белла Хадид, которую недавно признали самой красивой женщиной планеты, анонсировала ноябрьский номер на своей странице в Инстаграме.

И, если на обложке австралийского Vogue она появилась в опасном образе красивой ковбойки, то внутри номера ее фанатов ожидал сюрприз. Она обнажила перед камерой почти все части своего тела.

 
 
 
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Vogue Australia By @studio_jackson & @christinecentenera

Публикация от  (@bellahadid)

 
 
 
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Yer local cowgirl as seen by @studio_jackson @christinecentenera

Публикация от  (@bellahadid)

На одном из снимков она позирует в пиджаке на голое тело и ковбойской шляпе, а на другом – в сексуальном белье, глянцевом черном плаще и белых ботфортах. Впрочем, все ее образы включали в себя деталь, которая напоминала бы ее "дикозападный" образ.

 
 
 
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@studio_jackson @christinecentenera @vogueaustralia

Публикация от  (@bellahadid)

Белла Хадид в бикини похвасталась сексуальной фигурой

Стилизацией и съемкой занялся фотограф Даниэль Джексон (Daniel Jackson), который для октябрьского номера австралийского Vogue фотографировал Хейли Бибер.

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Модель, Vogue, Обложка, Глянец, Американская модель, Белла Хадид.
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