Опасная ковбойка: Белла Хадид снялась для нового номера известного глянца

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская модель украсила обложку известного журнала Vogue.

На этот раз Белла Хадид стала лицом ноябрьского выпуска австралийской версии глянца. Внутри номера очень горячие фото 23-летней модели.

Белла Хадид, которую недавно признали самой красивой женщиной планеты, анонсировала ноябрьский номер на своей странице в Инстаграме.

И, если на обложке австралийского Vogue она появилась в опасном образе красивой ковбойки, то внутри номера ее фанатов ожидал сюрприз. Она обнажила перед камерой почти все части своего тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vogue Australia By @studio_jackson & @christinecentenera Публикация от (@bellahadid) 24 Окт 2019 в 2:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yer local cowgirl as seen by @studio_jackson @christinecentenera Публикация от (@bellahadid) 25 Окт 2019 в 12:15 PDT

На одном из снимков она позирует в пиджаке на голое тело и ковбойской шляпе, а на другом – в сексуальном белье, глянцевом черном плаще и белых ботфортах. Впрочем, все ее образы включали в себя деталь, которая напоминала бы ее "дикозападный" образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @studio_jackson @christinecentenera @vogueaustralia Публикация от (@bellahadid) 24 Окт 2019 в 3:30 PDT

Стилизацией и съемкой занялся фотограф Даниэль Джексон (Daniel Jackson), который для октябрьского номера австралийского Vogue фотографировал Хейли Бибер.