Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина

Новости шоу бизнеса:Фелисити Хаффман вышла на свободу раньше указанного строка.

В пятницу, 25 октября, американская актриса, известная по роли Линетт Скаво в популярном в 2000-х сериале "Отчаянные домохозяйки", была досрочно освобождена из тюрьмы.

Фелисити Хаффман отбыла всего 11 дней из назначенных 14 потому что по тюремным правилам досрочное освобождение допускается если первоначальная дата окончания назначена на выходные или праздничные дни. Американское бюро тюрем сообщает, что назначенная дата освобождения 54-летней знаменитости приходится на 27 октября.

Напомним, что Фелисити Хаффман была обвинена за участие в мошеннической схеме. В обвинительном деле говорится, что актриса заплатила 15 тысяч долларов одному из представителей престижного колледжа, чтобы ее дочь прошла конкурс абитуриентов.

Кроме 14 суток тюремного отбывания актрисе назначили выплату штрафа в размере 30 тысяч долларов, прохождении 250 часов общественных работ и отбывания одного года условно.