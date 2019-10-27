Елена Зеленская в Японии: дизайнер первой леди Украины прокомментировал ее наряды

Первая леди Елена Зеленская еще со дня инаугурации привлекла внимание общественности. Ее стильные выходы уже называют образцовыми, а люди в восторге от элегантности и скромности знаменитой украинки. Особое внимание привлекают международные поездки супругов, в частности, в Японию, где Елена Зеленская предстала в потрясающих нарядах.
Как известно, 22 октября в Японии состоялась торжественная церемония интронизации императора Нарухито. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, ведь очевидцами знакового события стали влиятельные политики. Среди приглашенных гостей были и Владимир и Елена Зеленские. Президентская чета не только пришла на торжественную часть, но и засветилась на гала-вечере.
Сеть тут же заполонили эффектные снимки, сделанные во время события. Особое внимание привлекла Елена Зеленская, которая поразила гостей роскошным и элегантным нарядом. Автором образов был отечественный дизайнер Иван Фролов, который в комментарии изданию "Новое время" рассказал детали создания этих образов.
Дневной выход Елены Зеленской
На церемонии интронизации императора первая леди Украины красовалась в желтом вечернем платье, которое изящно подчеркнуло ее стройную фигуру. Одежда символизировала чистость мыслей и перемен. Дизайнер признался, что создавал эту одежду с учетом традиций Японии. Поэтому Елена Зеленская не только роскошно выглядела в платье, но и соответствовала установленному дресс-коду.
Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, что соответствует японским традициям, ведь по ним определенные оттенки можно носить исключительно в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма по мотивам национальной японской одежды, – рассказал Иван Фролов.
Интересно, что прическу Елена Зеленская тоже делала в стиле японской культуры. Первая леди Украины сплела волосы и украсила их особой булавкой. Кроме этого, знаменитая украинка дополнила свой образ перчатками, которые подходили к наряду.
Вечерний look Елены Зеленской
Уже вечером 22 октября Елена Зеленская предстала в потрясающем голубом платье, которое тоже соответствовало осеннему сезону в Японии. Дизайнер Иван Фролов решил подчеркнуть стиль первой леди, которая обычно выбирает брючные костюмы. Поэтому ее одежда была стилизована под фрак.
"Платье асимметричное, подчеркивает талию, имеет классический мужской крой. Кроме того, один из лацканов спадает на плечо, покрытое тюлем на тон холоднее платья. На одном рукаве – ручная вышивка рассеянными кристаллами, другой рукав – длинный и классический. Этот образ украшает передний шлейф, который простирается от начала шеи до пола. Дополняет лук клатч-конверт в тон платья, кейп для выхода на улицу и перчатки", – рассказал Иван Фролов.
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Первая леди Украины Елена Зеленская сейчас находится в Японии в рамках официального визита, в котором она сопровождает мужа Владимира Зеленского. 22 октября президентская чета посетила церемонию интронизации императора Нарухито, на дневной части которой первая леди появилась в платье лимонного оттенка. На вечернем званом ужине она уже была одета в небесно-голубой наряд. Оба образа создал дизайнер Иван Фролов. Особенность этого наряда – стилизация под мужской фрак, так как в обычной жизни Елена Зеленская предпочитает носить именно брючные костюмы. Голубой оттенок также был выбран не просто так – в Японии он считается одним из традиционных осенних цветов. Дополняли образ перчатки, кейп и клатч-конверт в тон. А волосы были украшены драгоценной заколкой, напоминающей о фирменных деталях бренда FROLOV. . . . Підписуйтесь! @zelenskie.ua_official #зекоманда #зепрезидент #политика #зеправила_життя #яклоун #зеновини #квартал95 #студияквартал95 #зефейк #кварталмощьсила #zeteam #непроєвибори #зеситуація #зеборди #зестатистика #новости #україназазеленіє #зеленский #слуганароду #слуганарода #зеновини #ukraine #olenazelenska #kvartal95 #зробимоцеразом #зробимоїхразом #президентслуганароду
По словам дизайнера, работа над созданием двух платьев длилась около месяца. Елена Зеленская приезжала в мастерскую Фролова минимум 4 раза и совместно с ним выбирала окончательные варианты ее образов. Такая кропотливая работа над платьями дала результат – первая леди Украины выглядела безупречно, продемонстрировав всему миру красоту и изящество.