Виталий Борисюк и Ольга Сумская решили реализоваться в новых профессиях (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса стала дизайнером, а ее супруг - певцом.

Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса дала совместное интервью ведущей телепрограммы про звезд "Зiркове життя" Екатерине Осадчей и рассказала о своих планах в профессиональной деятельности.

Как оказалось, звезда фильма "Роксолана" Ольга Сумская уже давно подумывала стать дизайнером одежды: "Еще одна моя любимая профессия, о которой я мечтала с детства, - это профессия дизайнера. Все мои тетрадки были изрисованы эскизами в мельчайших деталях. Мамочка их сберегла".

Ее муж, актер театра и кино Виталий Борисюк, в свою очередь, похвалил творческие интересы своей супруги: "Когда мы только познакомились с Олей и начали встречаться, она сшила для меня где-то двадцать рубашек. Еще она обшивала маму и сестру. Даже сейчас где-то семьдесят процентов платьев, которые дизайнеры шили для Оли, были по ее эскизам".

Борисюк также добавил, что всерьез начал заниматься певческой профессией. Мужчина уже проводит концерты в разных уголках Украины.

"И Оля, и я, и еще некоторые артисты в нашей стране называют себя "полифонистами", а по-простому - "многостаночниками"", - резюмировал актер.

Звездные супруги предполагают, что каждый из них вполне готов начать свою собственную сольную карьеру: "Например, в стиле Далиды. "Ми" четвертой октавы, у Оли колоратурное сопрано".