Звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки арестован в Техасе

Новости шоу бизнеса:Арестовали актера прямо в его любимом баре, Stereotype Bar, после того, как подвыпивший Падалеки ударил бармена и управляющего баром.

Возможно, таким образом актер справляется со стрессом от завершения сериала?

Как стало известно TMZ, ранним утром в воскресенье Джаред Падалеки был арестован в родном Остине, штат Техас, по обвинению в драке и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте.

В видео, которое удалось получить TMZ, видно некоего человека (отчетливо сказать, что это действительно, на 100%, Падалеки, сказать нельзя), который дерется со вторым мужчиной на тротуаре, затем общается с полицейскими рядом со своей машиной и, наконец, вместе с этими полицейскими арестованным направляется в участок.

По данным опять-таки TMZ, сумма залога за Падалеки была установлена минимальной – всего 15 000 долларов, но неизвестно, внесли ли уже залог или Джаред пока по-прежнему находится в участке. Представители актера на многочисленные запросы от американских СМИ прокомментировать ситуацию пока не отреагировали.