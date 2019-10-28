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Холзи и Эван Питерс официально подтвердили свои отношения

Холзи и Эван Питерс официально подтвердили свои отношения
10:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram Холзи опубликовала фотографию с вечеринки по случаю Хэллоуина.

В начале октября появились слухи о том, что певицу Холзи и звезду "Американской истории ужасов" Эвана Питерса связывают романтические отношения. И на днях пара подтвердила эти предположения.

Эван и Холзи дают своим поклонникам поводы для радости. Сначала знаменитостей видели во время свидания в развлекательном парке, а спустя месяц они впервые вышли в свет вместе. Питерс и Холзи посетили празднование 100-го эпизода "Американской истории ужасов". Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Пара прониклась духом Хэллоуина — для первого совместного выхода Холзи и Эван перевоплотились в американский дуэт супругов Сонни и Шер. На певице было асимметричное платье в радужный горошек, а на актере — белый костюм и рубашка, повторяющая принт на наряде его спутницы. Образ Питерса идеально дополнили усы и парик.

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик поделился фото своей подготовки к Хэллоуину

Однако череда перевоплощений возлюбленных началась за день до их первого совместного выхода. Холзи также стала подтверждением слухов об отношениях с актером. На снимке Эван в образе джаггало (так называли поклонников группы Insane Clown Posse) обнимает за талию Холзи, которая на одну ночь стала Мэрилином Мэнсоном.

Напомним, что этой весной Питерс разорвал помолвку со своей бывшей возлюбленной Эммой Робертс. Да и Холзи тоже пережила расставание — в этом году она разошлась с британским рокером Yungblood.

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Отношения, Свадьба, Знаменитости, Эван Питерс, Холзи, Хэллоу.
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