Звезда "Сплетницы" Эд Вествик поделился фото своей подготовки к Хэллоуину

Новости шоу бизнеса:Британский актер Эд Вествик, сыгравший одного из самых популярных главных героев в сериале "Сплетница" – Чака Басса, показал свою подготовку к Хеллоуину-2019.

Актер, за которым в социальных сетях следят более 5,7 миллиона поклонников, опубликовал новый снимок на своей странице в инстаграме.

Холостяк Эд Вествик взбудоражил воображение своих поклонниц снимком, на котором он позирует с хеллоуинской тыквой. Звезда прямо смотрит в камеру на фоне ночного неба.

В течение нескольких часов публикация Вествика собрала около 500 тысяч лайков, а также более 5 тысяч комментариев. "Люблю тебя", "Какой привлекательный", "Горячий", "Влюблена в тебя", "Счастливого Хеллоуина", – пишут фанатки под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@edwestwick) 26 Окт 2019 в 9:28 PDT

Напомним, что на Западе знаменитости уже начинают готовить "жуткие" образы и посещать вечеринки. Однако в этом году многие звезды надевают на костюмированные вечеринки минимум одежды, чтобы больше подчеркнуть именно сексуальность. Хэллоуин-2019 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Когда-то в древности кельты одевались в самые ужасные костюмы, чтобы отпугивать духов умерших людей, которые, по их мнению, жили в животных целый год с момента смерти.