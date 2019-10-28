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"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских

"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Напомним, что принц Уильям повел к алтарю Кейт Миддлтон весной 2011 года.

Как стало известно, герцоги Кембриджские планировали свою свадьбу еще до своего разрыва, который длился целый год.

Как сообщается в книге о Кейт Миддлтон "Кейт: Будущая королева", которая была написана личным биографом герцогини, в 2007 году молодые возлюбленные заключили некий "свадебный пакт", в котором принц Уильям пообещал женится на будущей герцогини Кембриджской "рано или поздно".

"Уильям сказал Кейт, что ищет долговременные отношения. Впервые в жизни они серьезно заговорили о браке, и в океане, под ночным небом, они заключили пакт о том, что поженятся", - говорится в автобиографической книге о Кейт Миддлтон.

Сама "клятва" была произнесена принцем еще до разрыва возлюбленных на Сейшельских островах, куда пара вместе поехала отдыхать.

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После свадьба принц Уильям прокомментировал, что разрыв благоприятно повлиял на их отношения с Кейт, дав время развеется и поискать себя в этом мире.

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Все по теме:

Принц Уильям, Свадьба, Кейт Миддлтон, Книга, Кэти Николл, Герцоги Кембриджские, Кейт: Будущая королева, Kate: The Future Queen.
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