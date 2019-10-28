"Они заключили пакт": новые детали о свадьбе герцогов Кембриджских

Новости шоу бизнеса:Напомним, что принц Уильям повел к алтарю Кейт Миддлтон весной 2011 года.

Как стало известно, герцоги Кембриджские планировали свою свадьбу еще до своего разрыва, который длился целый год.

Как сообщается в книге о Кейт Миддлтон "Кейт: Будущая королева", которая была написана личным биографом герцогини, в 2007 году молодые возлюбленные заключили некий "свадебный пакт", в котором принц Уильям пообещал женится на будущей герцогини Кембриджской "рано или поздно".

"Уильям сказал Кейт, что ищет долговременные отношения. Впервые в жизни они серьезно заговорили о браке, и в океане, под ночным небом, они заключили пакт о том, что поженятся", - говорится в автобиографической книге о Кейт Миддлтон.

Сама "клятва" была произнесена принцем еще до разрыва возлюбленных на Сейшельских островах, куда пара вместе поехала отдыхать.

После свадьба принц Уильям прокомментировал, что разрыв благоприятно повлиял на их отношения с Кейт, дав время развеется и поискать себя в этом мире.