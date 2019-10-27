Во сколько миллионов обойдется свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Новости шоу бизнеса:Знаменитости тщательно готовятся к торжественной церемонии.

Как сообщил источник из близкого окружения звездной пары, свадьба должна состоятся в городе Майами, где очень часто можно встретить на отдыхе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса.

Возлюбленные не собираются экономить, поэтому запланированное мероприятие обойдется в кругленькую сумму, а именно в 3 миллиона долларов США.

Не менее 500 гостей будет присутствовать на торжестве. Их будут угощать невероятно вкусными деликатесами и дорогим шампанским.

Кроме этого, на свадьбе также будет обеспечено грандиозное шоу, на котором все гости смогут лицезреть концертное выступления звездных коллег Дженнифер Лопес, а также зажигательные танцы.

По поводу свадебного платья, то американская артистка уже заказала 3 наряда в известном доме Versace.

К концу праздника всех присутствующих ожидает яркий фейерверк над океаном.