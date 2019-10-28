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В образе Лилу: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала свой костюм на Хеллоувин

В образе Лилу: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала свой костюм на Хеллоувин
22:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 25-летняя Талула Уиллис, также отмечает ежегодный жуткий праздник Хэллоуин.

Для хеллоуинской праздничной вечеринки дочь Деми Мур повторила образ Лилу из фантастического боевика "Пятый элемент", которую в свое время сыграла актриса украинского происхождения Мила Йовович. 

Талула примерила костюм главной героини фильма, который состоит из белых лент, едва прикрывающих грудь дочери голливудских актеров.

Девушка, которая позировала на фоне бетонной стены, объединила образ с париком рыжего цвета и черными браслетами.

 
 
 
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Seno Akta Gamat

Публикация от tallulah (@buuski)

Ранее Талула Уиллис сделала неожиданное признание о своем депрессивном периоде в жизни, во время которого она думала о самоубийстве. По ее словам, каждый день для нее – борьба с самой собой.

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"Я боюсь своего мозга и той боли, которую он может мне причинить. Я пытаюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать – я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня", – призналась дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.

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Образ, Дочь Брюса Уиллиса, Дочь Деми Мур, Талупа Уиллис, Хеллоувин.
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