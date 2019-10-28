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"Призрак оперы здесь...": Дан Балан умилил фанов милыми снимками с Тиной Кароль

"Призрак оперы здесь...": Дан Балан умилил фанов милыми снимками с Тиной Кароль
22:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитый молдавский певец Дан Балан стал приглашенным гостем 10 выпуска "Танцы со звездами 2019".

В прямом эфире он не только помогал Тине Кароль объявлять звездные пары, но и выступил с ней в неожиданном дуэте. Уже после выпуска Дан Балан показал романтические снимки со своим коллегой, которые очаровали его сторонников.

На инстаграм-странице Дан Балан опубликовал несколько романтических кадров, сделанных во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019". Выпуск проекта был посвящен Хеллоуину, поэтому перед зрителями они предстали в образах ангела и Дракулы.

Еще раз спой со мной в нашем странном дуэте... Призрак оперы здесь... Внутри вашего ума, – загадочно написал Дан Балан.

 
 
 
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Sing once again with me Our strange duet.... The Phantom of the Opera is here... Inside your [email protected]_karol @tanci1plus1

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: Хэллоуин и результаты голосования (Фото, Видео)

Дан Балан и Тина Кароль вместе с участниками шоу открыли 10 выпуск зажигательной мистической постановкой. Кроме этого, певцы в дуэте спели лирическую композицию "Домой", которую талантливый молдавский композитор и вокалист написал специально для этого вечера. Во время презентации трека Тина и Дан выглядели как пара и не скрывали нежности друг к другу. Поэтому и фото артиста были очень романтичными.

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Тина Кароль, Снимки, Певица, Певец, Дан Балан, Танцы со звездами 2019.
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