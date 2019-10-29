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Сногсшибательные Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун представили свой сериал в Нью-Йорке

Сногсшибательные Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун представили свой сериал в Нью-Йорке
11:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Голливудские красотки представили свое "Утреннее шоу" в зале Дэвида Геффена в Нью-Йорке.

Совместный проект известных голливудских актрис Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун будет доступен к просмотру уже 1 ноября. Так, накануне премьеры "Утреннего шоу" звезды посетили допремьерный показ.

Допремьерный показ первой серии "Утреннего шоу", которая выйдет на стриминговом сервисе Apple+ 1 ноября, состоялся накануне, 28 октября, в Нью-Йорке.

На красной дорожке одного из крупнейших культурных центров Нью-Йорка засветились главные героини будущего проекта Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. 

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Для появления на светском мероприятии обе актрисы выбрали наряды черного цвета, которые отличались лишь стилем. 50-летняя Дженнифер Энистон выбрала вечернее платье элегантного кроя с открытыми плечами, но закрытым декольте. А вот ее коллега, 43-летняя Риз Уизерспун отдала предпочтение коктейльному платью, декорированному черными и золотыми пайетками.

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Красота, Нью-Йорк, Риз Уизерспун, Знаменитости, Дженнифер Энистон, Стиль, Образ, Красная дорожка.
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