Дженна Деван появилась в стильном наряде на презентации своей книги

38-летняя Дженна Деван, которая всего год назад развелась с Ченнингом Татумом, уже ждет ребенка от другого мужчины — бродвейского актера Стива Кази. Помимо переживания этих событий, Дженна успела еще и написать книгу о своем стиле жизни, которую недавно представила на закрытом мероприятии в Нью-Йорке.
Актриса надела платье в пол, похожее на топ с макси-юбкой, и с помощью этой оптической иллюзии скрыла уже сильно округлившийся живот.
Хотя Деван уже давно не прячет свою вторую беременность и возлюбленного — в микроблоге звезды можно увидеть и снимки, на которых девушка демонстрирует живот, и фото со Стивом, и кадры со старшей дочкой Дженны от брака с Ченнингом Татумом 6-летней Эверли.
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Ранее, Дженна опубликовала в своем инстаграме фотографию с бэкстейджа съемки для издания People. Дженна Дуан позирует в нежном платье, а на ее животе связана розовая лента с бантом. Фанаты начали подозревать, что таким образом актриса намекает на ожидание девочки, однако все разговоры Дженна быстро опровергла.