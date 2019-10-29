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Легендарное платье Леди Гаги продают на аукционе (Фото)

Легендарное платье Леди Гаги продают на аукционе (Фото)
15:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Псевдоним "Леди Гага" не исчезает из заголовков таблоидов с осени 2018 года.

Именно тогда состоялась премьера фильма "Рождение звезды", за которую она была номинирована на все престижные кинопремии, а также подозревалась в романе с Брэдли Купером. Однако, если отношения звезд не подтвердились, то громкие истории после церемонии награждения Оскар и Золотой Глобус до сих пор продолжаются.

За отличное исполнение главной женской роли в фильме "Рождение звезды" Леди Гагу номинировали на Оскар, а также на престижные премии Золотого глобуса. Однако с собой звезде удалось забрать лишь статуэтку за "Лучшую песню". И, как сообщает издание TMZ, после церемонии награждения Леди Гага отправилась в отель, где потом забыла свое парадное платье.

Роскошный наряд светло-сиреневого цвета с длинным шлейфом, в котором певица блистала на сцене Золотого глобуса, создал итальянский бренд Valentino. Однако, как оказалось, оно было не очень ценным для нее, ведь почти через год она обратилась к администрации с просьбой вернуть его.

 
 
 
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Именно поэтому сотрудница отеля Beverly Hilton Сара Корреа решила выставить его на аукцион Nate D. Sanders Auctions. Стартовая цена роскошного платья, которое носила Леди Гага, составляет 8 тысяч долларов. Работница заявила, что нашла платье в ночь с 6 на 7 января 2019 года и отдала его в камеру потерянных вещей в их отеле, однако о нем никто так и не вспомнил, поэтому она получила его обратно.

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Однако на сайте издания Page Six другие работники отеля заявили, что на самом деле платье Леди Гаги от Valentino Сара Корреа увела. Поэтому сейчас в США ведется расследование о потерянном наряде известной певицы.

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