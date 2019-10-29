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Подготовка к Хэллоуину: Кайли Дженнер показала соблазнительный костюм (Фото)

Подготовка к Хэллоуину: Кайли Дженнер показала соблазнительный костюм (Фото)
22:35 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:До Хеллоуина осталось буквально несколько дней! Кайли Дженнер уже успела поделиться своим костюмом, в котором она выглядела очень сексуально.

Вчера, подружка Кайли Дженнер, Стесси Караниколоу, устроила вечеринку в честь Хэллоуина на тему Playboy. Известная красавица-модель поделилась с подписчиками своим "жутким" нарядом. На самом деле, в костюме кролика Playboy она выглядела очень даже мило. На ней был черный боди без бретелек, черные колготки и ушки кролика.

Свой образ Кайли дополнила белыми запонками и черно-белой бабочкой. Американская модель, бизнесвумен и светская личность решила поделиться видео в Instagram прежде чем отправиться на вечеринку. 

Что касается Хэллоуина, то Кайли довольно серьезно относится к этому "празднику", впрочем, как и все ее знаменитые сестры. В прошлом году она примерила образ Барби. На ней было розовое цельное боди и парик блондинки. Кайли Дженнер выглядела как настоящая кукла! 

До Хэллоуина еще два дня, так что в ближайшие дни мы можем ожидать еще несколько потрясающих костюмов от Кайли. 

 
 
 
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Напомним, что 20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019. 

В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина.  

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Все по теме:

Модель, Хэллоуин, Знаменитость, Кайли Дженнер, Американская модель, Хеллоуин 2019.
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