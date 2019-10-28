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Дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ звездной мамы

Дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ звездной мамы
11:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.

20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019.

В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.

Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина.  

 
 
 
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My baby!!!!!!!! i cant handle this!!!!

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)

В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Моя девочка!"– добавила в подписи Кайли.

Напомним, известная британская певица и актриса Келли Осборн посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.

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Дети, Знаменитости, Стиль, Образ, Кайли Дженнер, Дочь Кайли Дженнер.
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