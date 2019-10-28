Дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ звездной мамы

20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019.
В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.
Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина.
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В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.
"Моя девочка!"– добавила в подписи Кайли.
Напомним, известная британская певица и актриса Келли Осборн посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.