Дочь Кайли Дженнер повторила эпатажный образ звездной мамы

Новости шоу бизнеса:Маленькая девочка позировала с фиолетовыми волосами, как у мамы, и в мини-копии знаменитого наряда.

20-месячная дочь самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер Сторми примерила образ звездной мамы для празднования праздника Хеллоуина-2019.

В мае 2019 года для грандиозного фэшн-события Met Gala самая популярная звезда Инстаграма Кайли Дженнер надела яркое платье от Versace, которое расшито камнями, пайетками и декорировано большим количеством страусиных перьев фиолетового цвета. Стилисты также подобрали для девушки парик в тон.

Похожий образ Кайли решила воссоздать для своей дочери Сторми во время недели празднования Хеллоуина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My baby!!!!!!!! i cant handle this!!!! Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 27 Окт 2019 в 5:54 PDT

В руках первенец Дженнер держит серебряную сумку. Новые снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Моя девочка!"– добавила в подписи Кайли.

Напомним, известная британская певица и актриса Келли Осборн посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.