Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса Деми Мур ошеломила своим появлением в женском реабилитационном центре в Лос-Анджелесе The Peggy Albrecht Friendly House в субботу, 26 октября.

Деми Мур, которая раскрыла накануне подробности о том, как стала жертвой изнасилования в своих мемуарах "Наизнанку" Деми Мур назвала имя человека, который изнасиловал ее в 15 лет: скандальные подробности (Inside Out), на мероприятии вручила награду Friendly House Awards американской актрисе Лине Данэм.

Для выхода Деми подготовила эффектный "аутфит", который идеально будет смотреться как днем, так и ночью. Брюнетка надела комбинезон темно-синего цвета с длинными рукавами и оригинальным декольте.

Актриса в очередной раз продемонстрировала идеальное чувство стиля, совместив наряд с белыми туфлями-лодочками на каблуках, сумкой и часами. Добавим, что такой look может стать отличным casual-образом, если сменить обувь на комфортные белые кроссовки, к примеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@dailymoore_) 26 Окт 2019 в 10:49 PDT

Стилисты Мур завершили ее образ распущенными волнистыми волосами и легким макияжем.

Наплмним, что звезда "Солдата Джейн" и "Призрака" приняла участие в авторском телепроекте "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом". В разговоре с популярным ведущим, Деми Мур рассказала, кто по ее мнению не заслуживал оплаты актерских услуг выше, чем у нее.