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Воскресенье, 27.10.2019
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Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)

Вот так надо носить синий комбинезон: урок стиля от Деми Мур (Фото)
19:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актриса Деми Мур ошеломила своим появлением в женском реабилитационном центре в Лос-Анджелесе The Peggy Albrecht Friendly House в субботу, 26 октября.

Деми Мур, которая раскрыла накануне подробности о том, как стала жертвой изнасилования в своих мемуарах "Наизнанку" Деми Мур назвала имя человека, который изнасиловал ее в 15 лет: скандальные подробности (Inside Out), на мероприятии вручила награду Friendly House Awards американской актрисе Лине Данэм.

Для выхода Деми подготовила эффектный "аутфит", который идеально будет смотреться как днем, так и ночью. Брюнетка надела комбинезон темно-синего цвета с длинными рукавами и оригинальным декольте.

Актриса в очередной раз продемонстрировала идеальное чувство стиля, совместив наряд с белыми туфлями-лодочками на каблуках, сумкой и часами. Добавим, что такой look может стать отличным casual-образом, если сменить обувь на комфортные белые кроссовки, к примеру. 

 
 
 
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Стилисты Мур завершили ее образ распущенными волнистыми волосами и легким макияжем.

Наплмним, что звезда "Солдата Джейн" и "Призрака" приняла участие в авторском телепроекте "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом". В разговоре с популярным ведущим, Деми Мур рассказала, кто по ее мнению не заслуживал оплаты актерских услуг выше, чем у нее.

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Мода, Деми Мур, Образ, Наряд, Американская актриса, Синий комбинезон.
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