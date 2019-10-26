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"С чего начать": Деми Мур честно призналась, кто не заслужил гонорар выше, чем у нее (Фото, Видео)

"С чего начать": Деми Мур честно призналась, кто не заслужил гонорар выше, чем у нее (Фото, Видео)
09:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса побывала у гостях в шоу Джеймса Кордена, где отвечала на каверзные вопросы.

Звезда "Солдата Джейн" и "Призрака" приняла участие в авторском телепроекте "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом".

В разговоре с популярным ведущим, Деми Мур рассказала, кто по ее мнению не заслуживал оплаты актерских услуг выше, чем у нее.

"С чего мне начать этот список?", - шуточно ответила актриса.

 
 
 
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SO much fun on the @latelateshow last night! @j_corden is absolutely AMAZING and I’m so in awe of @mgyllenhaal — they’re both brilliant, kind, warm, and generous. Thanks for having me (oh, and I didn’t throw up!! #SpillYourGuts)

Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Позже голливудская звезда немного задумалась и сказала, что таким человек может считать своего экс-супруга, голливудского актера Брюса Уиллиса: "Я не знаю, могу ли я утверждать, что он не заслужил этого, это не мое дело. Но я бы сказала, что Брюс Уиллис. И я не могу сказать, что он этого не заслужил!".

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Джеймс Корден не удовлетворился таким ответом и предложил актрисе подумать еще немного, на что Деми Мур резко ответила, что не может этого сказать.

Напомним, что недавно актриса выпустила в свет свои мемуары, в которых попыталась раскрыть все секреты звездной жизни, а также признания об изнасиловании и неоднозначном браке с Эштоном Кутчером.

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Все по теме:

Деми Мур, Уиллис, Американская актриса, Джеймс Корден, Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом.
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