"С чего начать": Деми Мур честно призналась, кто не заслужил гонорар выше, чем у нее (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса побывала у гостях в шоу Джеймса Кордена, где отвечала на каверзные вопросы.

Звезда "Солдата Джейн" и "Призрака" приняла участие в авторском телепроекте "Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом".

В разговоре с популярным ведущим, Деми Мур рассказала, кто по ее мнению не заслуживал оплаты актерских услуг выше, чем у нее.

"С чего мне начать этот список?", - шуточно ответила актриса.

Позже голливудская звезда немного задумалась и сказала, что таким человек может считать своего экс-супруга, голливудского актера Брюса Уиллиса: "Я не знаю, могу ли я утверждать, что он не заслужил этого, это не мое дело. Но я бы сказала, что Брюс Уиллис. И я не могу сказать, что он этого не заслужил!".

Джеймс Корден не удовлетворился таким ответом и предложил актрисе подумать еще немного, на что Деми Мур резко ответила, что не может этого сказать.

Напомним, что недавно актриса выпустила в свет свои мемуары, в которых попыталась раскрыть все секреты звездной жизни, а также признания об изнасиловании и неоднозначном браке с Эштоном Кутчером.