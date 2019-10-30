Встреча с Бейонсе заставила Эмилию Кларк расплакаться

Новости шоу бизнеса:Это уже не первый случай, когда Эмилия не смогла пообщаться с Бейонсе из-за своей эмоциональности.

Актриса перебрала с выпивкой и не смогла сдержать эмоции при виде певицы.

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк в минувшую пятницу стала гостьей шоу Грэма Нортона. В ходе интервью актриса рассказала о том, как встретилась с Бейонсе и ее мужем Джей-Зи на вечеринке премии "Оскар".

По словам Кларк, Бейонсе неожиданно подошла к ней и, вероятно, ожидала интересного разговора с "матерью драконов", но вместо этого получила со стороны Эмилии типичную фанатскую реакцию со слезами на глазах.

Я не ожидала увидеть Бейонсе и Джей-Зи вживую! Я была в восторге от того, что меня вообще пригласили! — поделилась в ходе шоу актриса.

Увидев Бейонсе, Эмилия буквально потеряла дар речи:

Она подошла ко мне и, очевидно, очень хотела поговорить. Но я не могла ей ничего ответить. Я только сказала: "О боже!". Я немного перебрала с выпивкой тогда и начала плакать. В общем, все прошло не очень. Я не могла справиться с эмоциями, глаза прямо наполнились слезами.

Ранее Кларк рассказывала в интервью, как "все испортила", расплакавшись перед певицей, когда та попыталась с ней познакомиться.

Она явно была моей поклонницей, а я все испортила. Я лишь смогла сказать "Эээ…" и, кажется, расплакалась, — призналась Кларк. По ее словам, свидетелем этой неловкой встречи стал Джей-Зи, который спросил Эмилию, все ли с ней в порядке.