Скачать
Среда, 30.10.2019
Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
Главные новости 29 октября: Инвестфорум в Мариуполе и разведение сил в Золотом
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Встреча с Бейонсе заставила Эмилию Кларк расплакаться

Встреча с Бейонсе заставила Эмилию Кларк расплакаться
09:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Это уже не первый случай, когда Эмилия не смогла пообщаться с Бейонсе из-за своей эмоциональности.

Актриса перебрала с выпивкой и не смогла сдержать эмоции при виде певицы.

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк в минувшую пятницу стала гостьей шоу Грэма Нортона. В ходе интервью актриса рассказала о том, как встретилась с Бейонсе и ее мужем Джей-Зи на вечеринке премии "Оскар".

По словам Кларк, Бейонсе неожиданно подошла к ней и, вероятно, ожидала интересного разговора с "матерью драконов", но вместо этого получила со стороны Эмилии типичную фанатскую реакцию со слезами на глазах. 

Я не ожидала увидеть Бейонсе и Джей-Зи вживую! Я была в восторге от того, что меня вообще пригласили! — поделилась в ходе шоу актриса.

Увидев Бейонсе, Эмилия буквально потеряла дар речи:

Она подошла ко мне и, очевидно, очень хотела поговорить. Но я не могла ей ничего ответить. Я только сказала: "О боже!". Я немного перебрала с выпивкой тогда и начала плакать. В общем, все прошло не очень. Я не могла справиться с эмоциями, глаза прямо наполнились слезами.

Актер Юэн МакГрегор признал, что стал счастливее 

Ранее Кларк рассказывала в интервью, как "все испортила", расплакавшись перед певицей, когда та попыталась с ней познакомиться.

Она явно была моей поклонницей, а я все испортила. Я лишь смогла сказать "Эээ…" и, кажется, расплакалась, — призналась Кларк. По ее словам, свидетелем этой неловкой встречи стал Джей-Зи, который спросил Эмилию, все ли с ней в порядке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бейонсе, Эмоции, Знаменитости, Актриса, Эмилия Кларк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
05 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь