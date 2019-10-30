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Среда, 30.10.2019
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Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
11:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса рассказала о встрече со своим нынешним бойфрендом Стивом Кази.

Дженна Дуан стала участницей женского саммита The Wrap's Power 2019, который состоялся в Санта-Монике, Калифорния.Оказалось, до того, как Стив и Дженна познакомились, актриса ходила на бродвейскую постановку "Однажды", в которой Кизи играл главную роль. Кстати, за эту роль он получил премию Tony Award.

Семь лет назад мы с мамой попали на это шоу, и я была просто поражена талантом Стива! Буквально до слез! После шоу я схватила маму и мы пошли знакомиться с ним, — рассказала Дженна и добавила, что при встрече выразила Кизи свое восхищение.

По словам Дуан, Стив начал проявлять к ней знаки внимания, когда она только рассталась с Ченнингом Татумом.

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Он сказал тогда, что никогда не забудет нашу первую встречу. Это был классный момент! Я всегда говорила, что вселенная работает совершенно чудесным и таинственным образом, — подытожила Дженна.

Напомним, Дуан и Татум разошлись в прошлом году по причине "непримиримых разногласий". В браке с Ченнингом Дженна родила дочь Эверли, а сейчас она ждет ребенка от Стива.

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Знаменитости, Актриса, Слезы, Стив Кази, Дженни Дуан.
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