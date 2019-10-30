Даша Квиткова из "Холостяка" намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным

Новости шоу бизнеса:Победительница "Холостяка" Даша Квиткова заинтриговала своих подписчиков новым снимком.

После финала романтического шоу "Холостяк 9" прошло уже почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года.

Поклонники знаменитостей с нетерпением уже ждут, когда влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов популярного ромонтического шоу ни одна из пар так и не поженилась.

Всем известно, что избранница украинского ведущего неоднократно на своей страничке в социальной сети Instagram отвечала своим подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу.

Также девушку спрашивали, о каком предложении руки и сердца она мечтает, но Даша ответила, что об этом вообще еще не думала.

Недавно в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала снимок своей и Никиты рук, на которых заметно одинаковые кольца. Ко всему, Даша Квиткова прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. И по-этому многие фанаты сейчас подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.