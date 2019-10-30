Скачать
Среда, 30.10.2019
Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа
Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

Даша Квиткова из "Холостяка" намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным

Даша Квиткова из "Холостяка" намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным
13:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Победительница "Холостяка" Даша Квиткова заинтриговала своих подписчиков новым снимком.

После финала романтического шоу "Холостяк 9" прошло уже почти полгода, а в отношениях победительница Дарья Квиткова с Никитой Добрыниным состоит уже больше года.

Поклонники знаменитостей с нетерпением уже ждут, когда влюбленные узаконят свои отношения. Тем более, что за все девять сезонов популярного ромонтического шоу ни одна из пар так и не поженилась.

Всем известно, что избранница украинского ведущего неоднократно на своей страничке в социальной сети Instagram отвечала своим подписчикам на каверзные вопросы и признавалась, что они с Никитой еще не планировали свадьбу. 

Также девушку спрашивали, о каком предложении руки и сердца она мечтает, но Даша ответила, что об этом вообще еще не думала.

Жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала развод

Недавно в очередной раз отвечая на вопросы подписчиков, Дарья дала неоднозначный ответ и опубликовала снимок своей и Никиты рук, на которых заметно одинаковые кольца. Ко всему, Даша Квиткова прикрепила к фото дату – 16 апреля 2019 год. И по-этому многие фанаты сейчас подумывают, что именно в этот день влюбленные узаконили свои отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Свадьба, Замужество, Знаменитости, Холостяк, Никита Добрынин, Холостяк 9, Даша Квиткова, Дарья Квиткова, Романтическое шок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
03 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Netflix разделит финальный сезон &quot;Люцифера&quot; на 2 части
Netflix разделит финальный сезон "Люцифера" на 2 части
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь