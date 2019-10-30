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"Просто дружба": отец Линдси Лохан прокомментировал отношения дочери с саудовским принцем

"Просто дружба": отец Линдси Лохан прокомментировал отношения дочери с саудовским принцем
16:55 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Еще летом в СМИ просочилась информация о том, что у Линдси Лохан появился новый бойфренд - самый настоящий принц из Саудовской Аравии.

СМИ писали о том, что якобы скандальная актриса познакомилась с Мухаммедом бин Салманом на гонках "Формула 1" и сразу же влюбила в себя наследника престола. На днях отец Линдси Лохан откровенно рассказал о романе дочери с принцем.

Майкл Лохан клятвенно заверил, что его старшая дочь не состоит в романтических отношениях с Мухаммедом бин Салманом. По его словам, Линдси действительно иногда встречается с наследным принцем Саудовской Аравии, но это общение исключительно дружеское.

"Они просто друзья, у Линдси много друзей на Ближнем Востоке, ее там все просто обожают. С Мухаммедом их связывает общая волонтерская работа, Линдси активно помогает людям в этом неспокойном регионе, особенно беженцам", - сказал Майкл.

Он посетовал на то, что журналисты совсем не пишут о тяжелой работе Линдси в Сирии, им интересно освещать только грязные сплетни.

"У них с принцем платонические и уважительные отношения, не более того", - подчеркнул гордый папа.

Майкл Лохан

Стоит отметить, что репутация Мухаммеда бин Салмана на родине и за ее пределами довольно неоднозначная. Его обвиняют в заточении членов собственной семьи и заказном убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашоги. На вопрос, не боится ли Майкл Лохан за свою дочь, он заявил, что все негативные слухи о принце - чистая ложь.

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"Линдси говорит, что он хороший человек. Она чувствует себя в полной безопасности", - отрезал отец актрисы.

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Отец, Отношения, Линдси Лохан, Саудовский принц, Мухаммед бин Салман.
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