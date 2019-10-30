Скачать
Среда, 30.10.2019
Генсек НАТО напоминает, что РФ должна вывести свои войска с востока Украины
Генсек НАТО напоминает, что РФ должна вывести свои войска с востока Украины
На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения

Александра Кучеренко "в гостях" у мужа на съемках "Мира наизнанку" (Фото)

Александра Кучеренко "в гостях" у мужа на съемках "Мира наизнанку" (Фото)
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Супруга украинского ведущего Дмитрия Комарова прилетела на съемки к любимому.

Об этом жена ведущего рассказала своим подписчикам в Инстаграме. По ее словам, ради любимого мужа она выполнила важную миссию.

"Дмитрию срочно понадобился документ для съемок, который по почте передать не успевали. И он попросил выполнить эту миссию меня, поэтому я оказалась на другой половине земного шара. Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами", – рассказала Александра.

Она отметила, что новый сезон команда снимает очень-очень далеко, и ей удалось приобщиться к созданию программы "Мир наизнанку". По ее словам, после того, как муж встретил ее, то сразу пригласил на 5 дней съемки программы "Мир наизнанку".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну вот и съездила в гости к любимому мужу в экспедицию, это было незабываемо)) Мало того, что за месяц я невероятно соскучилась. Так еще и прикоснулась к магии процесса рождения #миранизнанку – главного дела жизни моего @komarovmir. Новый сезон он снимает, как всегда, очень далеко (где – пока секрет). И вот ему срочно понадобился документ для съемок, который почтой передать не успевали. И Дима попросил выполнить эту миссию меня. Я, конечно же, возражать не стала)) Так под крыльями любви @turkishairlines я оказалась на другой половине земного шара. Для меня эта авиакомпания – синоним любви и счастья. Именно с ней мы летали в медовый месяц, они же помогли с невероятным комфортом за 11 часов непрерывного полета не устать, а наоборот выспаться и набраться сил)) Дима меня, конечно, встретил в аэропорту. С цветами. Но, скажу вам честно, таких фанатов своей работы надо поискать. Он сразу, когда пригласил меня, сказал: «На 5 дней я съемки не остановлю, будешь ездить вместе с нами»)) Так за несколько дней я увидела изнанку «Мира наизнанку». Как бы описать кратко? Я, как и многие другие, такой график не выдержала бы)) Ребята просто живут работой, с рассвета до заката. Новый сезон #мирнаизнанку на 1+1 будет просто фантастическим, вы даже не представляете, какие чудеса они с @dmytryiev_aleksandr там снимают. Я под впечатлением. Конечно, хотелось погостить на работе мужа подольше, но нужно было успеть на свою: каждую пятницу у меня эфир программы #зірковийспорт на ICTV. Поэтому я вернулась на запись, и наша маленькая райская поездка закончилась, зарядив меня энергией и любовью надолго #OleksandraKucherenko #tkmoments

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Такие новости из экспедиции у меня впервые – ко мне прилетала жена)) Вообще, в новую экспедицию первый раз отправился уже с обручальным кольцом. Если честно, то раньше, фантазируя о будущей семейной жизни, я всегда переживал – ну как же совместить нереальный график и семью? Кто ж такое выдержит? Но мне нереально повезло. Моя @aakucherenko – идеальный партнер во всем, и мое отсутствие никак не влияет на наши отношения. Она прекрасно понимает, что я жить не могу без #мирнаизнанку, поэтому у нас в принципе нет разговоров и споров о том, что мои экспедиции долгие. Я уезжаю настолько, насколько требуется проекту, и Саша меня в этом полностью поддерживает. В общем, в этот раз экспедиция выдалась особенной. Жена прилетела, вдохновила, привезла вкусный украинский мед, новые запасы сала и черного хлеба для наших героев, мои любимые конфеты и зефир Но главная цель и повод были другими - срочно понадобился документ для съемок, ну просто «кровь износа». Почтой никак не успевали. Решил попросить жену. И не смотря на то, что у нее каждую пятницу эфир программы #зірковийспорт на ICTV, она нашла эти 5 дней между съемками и сорвалась ко мне на другую часть планеты. Съемки я не останавливал, Сашка просто ездила вместе с нами, наблюдала за процессом, воодушевляла и вдохновляла)) Спасибо моим давним партнерам @turkishairlines - на крыльях любви они доставили мою драгоценную прямо ко мне прямо на съемки. У нас с этой авиакомпанией связаны самые лучшие, романтические и экзотические воспоминания, включая медовый месяц. Ну а теперь самое главное. Новый сезон на 1+1 будет нереально крутым. Это особенная, невероятная, мегаинтересная и не похожая ни на какую другую страна. Какая – пока секрет. Спасибо всем, кто меня уже тут встретил и не «спалил» в соцсетях)) Благодарен вам за то, что помогаете держать секреты и готовить сюрприз)) Сезон непременно «снесет крышу» нам с вами. В хорошем смысле. Сашка улетела, а я с новыми силами продолжил снимать. И вот что я вам скажу: семья и любовь – это лучшее, что может случиться в жизни человека. И самое главное и ценное. Согласны?) Всем искренне желаю #мирнаизнанку #tkmoments

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

Жена Дмитрия Комарова честно призналась, что такой график не выдержала бы, потому что ребята просто живут работой, от рассвета до заката. Александра анонсировала, что новый сезон будет фантастическим, так как там снимают настоящие чудеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Съемки, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
В Кабмине сообщили, когда отменят трудовые книжки
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Приквел к &quot;Игре престолов&quot;: HBO озвучил название нового сериала
Приквел к "Игре престолов": HBO озвучил название нового сериала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь