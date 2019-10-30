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СМИ и герцоги Сассекские: на чью сторону стали британские политики

СМИ и герцоги Сассекские: на чью сторону стали британские политики
18:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские оказались в центре громкого скандала.

Принц Гарри и Меган Маркл подали судебный иск против популярных британских таблоидов. По словам инсайдеров, королевская семья не одобряет такую "войну" с журналистами. А вот представительницы парламента решили наоборот встать на защиту строптивых супругов.

Как известно, в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекские объяснили, почему затеяли судебную тяжбу с прессой. По их словам, журналисты не уважают их право на частную жизнь, поэтому часто в погоне за сенсациями нарушали закон. Такое заявление вызвало двоякое отношение в обществе: одни британцы стали на защиту принца Гарри и Меган Маркл, другие – осудили за лицемерие, ведь пара должна быть готовой к вниманию прессы.

Представители королевской семьи решили не вмешиваться в скандальное дело, получившее немалый резонанс в мире. А вот представительницы британского парламента решились заступиться за принца Гарри и Меган Маркл. 72 женщины-политики на написали открытое письмо, в котором публично выразили поддержку герцогини.

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"Женщины-депутаты от всех политических партий отвергли в сторону все свои разногласия, чтобы выразить свою солидарность с герцогиней Сассекской. В некоторых случаях статьи и заголовки СМИ были вторжением в вашу частную жизнь и пытались бросить на вас тень, без всякой на то причины. Женщины-члены Парламента поддерживают вас в том, что нельзя допустить, чтобы это осталось без наказания", – говорится в заявлении, которое разместила Холли Линч, глава Лейбористской партии.

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Все по теме:

СМИ, Принц Гарри, Королевская семья, Политика, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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