СМИ и герцоги Сассекские: на чью сторону стали британские политики

Принц Гарри и Меган Маркл подали судебный иск против популярных британских таблоидов. По словам инсайдеров, королевская семья не одобряет такую "войну" с журналистами. А вот представительницы парламента решили наоборот встать на защиту строптивых супругов.

Как известно, в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекские объяснили, почему затеяли судебную тяжбу с прессой. По их словам, журналисты не уважают их право на частную жизнь, поэтому часто в погоне за сенсациями нарушали закон. Такое заявление вызвало двоякое отношение в обществе: одни британцы стали на защиту принца Гарри и Меган Маркл, другие – осудили за лицемерие, ведь пара должна быть готовой к вниманию прессы.

Представители королевской семьи решили не вмешиваться в скандальное дело, получившее немалый резонанс в мире. А вот представительницы британского парламента решились заступиться за принца Гарри и Меган Маркл. 72 женщины-политики на написали открытое письмо, в котором публично выразили поддержку герцогини.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4

— Holly Lynch MP (@HollyLynch5) October 29, 2019